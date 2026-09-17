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কাউকেই ব্যবহারের অনুমতি নয়! তৃণমূলের জোড়াফুল 'ফ্রিজ', সিদ্ধান্ত ঘোষণা কমিশনের

TMC symbol Dispute:  কমিশনের তালিকা থাকা ৩ প্রতীক থেকে যেকোনও  একটি প্রতীক বেছে নিতে হবে মমতা ও ঋতব্রতকে। ১৮ তারিখের মধ্যে চিঠি দিয়ে তা জানিয়েও দিতে হবে। 

Published: Sep 17, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:09 PM IST
কাউকেই ব্যবহারের অনুমতি নয়! তৃণমূলের জোড়াফুল 'ফ্রিজ', সিদ্ধান্ত ঘোষণা কমিশনের
Image Credit: তৃণমূলের জোড়াফুল &#039;ফ্রিজ&#039;

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