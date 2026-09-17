কাউকেই ব্যবহারের অনুমতি নয়! তৃণমূলের জোড়াফুল 'ফ্রিজ', সিদ্ধান্ত ঘোষণা কমিশনের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাউকেই ব্যবহারের অনুমতি নয়। জোড়াফুল প্রতীক 'ফ্রিজ'! নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে অন্য প্রতীকে লড়তে হবে কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত শিবিরকে। অন্তর্বতীকালীন নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের।
এককূল-ওকূল, দু'কূলই গেল! বিধানসভা নির্বাচনের ভরাডুরির পর ফের ধাক্কা খেতে হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জোড়াফুল প্রতীকও এবার হাতছাড়া হয়ে গেল কালীঘাট তৃণমূলের। দিনভর জল্পনা চলছিলই। শেষপর্যন্ত জোড়াফুল প্রতীক 'ফ্রিজ' করে দিল নির্বাচন কমিশন।
আজ, বৃহস্পতিবার সকালেই দিল্লিতে কালীঘাট ও ঋতশিবিরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে কমিশন। বৈঠক থেকে বেরিয়ে ঋতব্রত বলেছিলেন, 'গতকাল রাত পৌনে ন'টায় আমাদের জানানো হয়েছে আজ আসতে হবে। আমরা আগেও নথি এবং বক্তব্য জানিয়েছিলাম। আজ আবার নথি দিয়ে গেলাম। নন্দীগ্রাম রেজিনগরে উপনির্বাচন আছে। আমরা আবেদন করেছি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে। কমিশনের উপর ভরসা রাখতে হবে। আমরা ওদের নির্দেশ দিতে পারি না। আমার আশা, রায় আমাদের পক্ষে যাবে'।
রাতে কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন জোড়াফুল প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না কোনও পক্ষই। অন্য প্রতীকে ভোটে লড়তে হবে তাদের। সঙ্গে নির্দেশ, কমিশনের তালিকা থাকা ৩ প্রতীক থেকে যেকোনও একটি প্রতীক বেছে নিতে হবে মমতা ও ঋতব্রতকে। ১৮ তারিখের মধ্যে চিঠি দিয়ে তা জানিয়েও দিতে হবে।
ছাব্বিশে ছারখার তৃণমূল। ঘাসফুল প্রতীকের দাবিদার ছিল দু'পক্ষই। একদিকে কালীঘাট তৃণমূল, অন্যদিকে ঋতব্রত শিবির। রীতিমতো দড়ি টানাটানি চলছিল। দিল্লিতে গিয়ে নিজেদের সপক্ষে বক্তব্য পেশ করেছিলেন মমতা ও ঋতব্রত। এরপর ৩ দফায় শুনানির পর অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ জারি করল কমিশন।
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