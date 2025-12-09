Kalyan Banerjee: 'রোহিঙ্গা দেগে দেশ থেকে বাঙালিদের বের করে দিচ্ছে সরকার', সংসদে কল্যাণ-বোমা!
Kalyan Banerjee attacks BJP government on SIR: কড়া ভাষায় বলেন, "কমিশন নাগরিকত্ব বিচার করতে পারে না।" চ্যালেঞ্জ ছোড়েন। হুঁশিয়ারি দেন,"কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। শেষ সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্ট-ই নেবে।"
রাজীব চক্রবর্তী: সংসদে অধিবেশনে বিস্ফোরক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়। "নির্বাচনী সংস্কার" বিতর্কে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁছাছোলা আক্রমণ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে। আক্রমণের নিশানা থেকে বাদ গেল না নির্বাচন কমিশনও। এমনকি এও তোপ দাগলেন যে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশ থেকে রোহিঙ্গা বলে বাঙালিদের বের করে দিচ্ছে!
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "দেশ থেকে বাঙালিদের বের করে দেবেন, রোহিঙ্গা বলে? মিজোরাম দিয়ে রোহিঙ্গা আসছে। আর সেখানে হোম মিনিস্ট্রি অনুমতি দিচ্ছে। আসলে বিজেপি বাঙালিদের ঘৃণা করে।" কটাক্ষ করেন, "তাই তো মোদি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা বলেন। কই বল্লভভাই পটেলকে তো বল্লভদা বলেন না? এদিকে মোদির তিন পুরুষ আগে জন্মানো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলেন!"
এদিন সংসদে নিজের বক্তব্যে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় এসআইআরের প্রসঙ্গও তোলেন। কড়া ভাষায় বলেন, "কমিশন নাগরিকত্ব বিচার করতে পারে না। কে নাগরিক আর কে নাগরিক নন, এটা ঠিক করা কমিশনের কাজ নয়।" চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন,"আমরা এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই লড়ছি এবং আইনি পথেও লড়াই করছি।" SIR-এর কাজের চাপে বিএলওদের মৃত্যুর প্রসঙ্গও সংসদে তোলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়। হুঁশিয়ারি দেন,"কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। শেষ সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্ট-ই নেবে।"
নিজের বক্তব্যের একদম শেষ পর্যায়ে স্পিকারের আসনে বসে থাকা জগদম্বিকা পালকে খোঁচাও দেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়। ওয়াকফ বিল বিষয়ক জেপিসি-র মিটিংয়ে বিজেপি সাংসদ এই জগদম্বিকা পালের দিকেই বোতল ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছিল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে। নিজের বক্তব্যেপ শেষে সেই জগদম্বিকা পালের উদ্দেশে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "ওয়াকফ বিলের মিটিংয়ে আমার কথা শোনেনি, কিন্তু ধন্যবাদ এখানে আমার বক্তব্য শোনার জন্য।"
