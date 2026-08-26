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এক বছরের মধ্যে রাজ্যের ২০ লোকসভা আসনে উপনির্বাচন! বিরাট দাবি...

Loksabha by-election: "স্পিকার সদস্য পদ খারিজ করুক বা না করুক বরখাস্ত এদের হতেই হবে। এক বছরের মধ্যে এই কুড়িটি লোকসভা আসনে উপনির্বাচন হতে চলেছে।"

Reported ByPrabir Chakraborty
Published: Aug 26, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:19 PM IST
এক বছরের মধ্যে রাজ্যের ২০ লোকসভা আসনে উপনির্বাচন! বিরাট দাবি...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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