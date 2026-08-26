/এক বছরের মধ্যে রাজ্যের ২০ লোকসভা আসনে উপনির্বাচন! বিরাট দাবি...

প্রবীর চক্রবর্তী: রাজ্যের ২০টি লোকসভা আসনে এক বছরের মধ্যে উপনির্বাচন আসন্ন! বিরাট দাবি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। গতকাল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, রাজ্যের ৩১টি বিধানসভা আসনে পুনর্নির্বাচন দাবি করেছেন। আজ ২০ NCPI সাংসদকে সুপ্রিম কোর্টের নোটিস ও স্পিকার ওম বিড়লার ৭ দিনের মধ্যে জবাব তলব প্রসঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় দাবি করলেন, দলত্যাগী বিদ্রোহী ২০ 'তৃণমূল' সাংসদকে বরখাস্ত করতেই হবে। আর তারপরই এক বছরের মধ্যে রাজ্যের ২০ লোকসভা আসনে আবার ভোট হতে চলেছে।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "স্পিকার সদস্য পদ খারিজ করুক বা না করুক বরখাস্ত এদের হতেই হবে। এক বছরের মধ্যে এই কুড়িটি লোকসভা আসনে উপনির্বাচন হতে চলেছে। এখন অধ্যক্ষ প্রমাণ করুক তাঁর আসনটি নিরপেক্ষ। স্পিকার হিসাবে যে দৃষ্টান্ত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়ে গিয়েছেন সেটা ধরে রাখার দায়িত্ব বর্তমান স্পিকারের। কিন্তু স্পিকার বায়াসড। লোকসভার সচিবালয় এতদিন ঘুমাচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে নড়েচড়ে বসেছে।"
প্রসঙ্গত, গতকাল ২০ বিদ্রোহী সাংসদকে সুপ্রিম নোটিসের পরই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "এটা যে কত বড় অসাংবিধানিক এটা তো এখন সবার কাছেই পরিষ্কার।" প্রশ্ন তোলেন,"কেন এই ২০ জন সাংসদের সদস্যপদ খারিজ হবে না? জুন মাসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু স্পিকার দু'মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও কোনও ব্যবস্থা নেননি। উলটে সংসদে আলাদা বসার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দেওয়া হয়। যেটা অসাংবিধানিক। অগণতান্ত্রিক। কারণ তাঁরা তৃণমূলের হয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন।" এরপরই এদিন রাজ্যের ২০টি লোকসভা আসনে উপর্নির্বাচনের বড় দাবি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের।
পাশাপাশি, গতকাল SIR মামলায় ৩৮ লাখ আবেদনের নিষ্পত্তি প্রশ্নে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "বাংলার এসআইআর মামলায় আমরা ৩১টি বিধানসভায় পুনরায় নির্বাচন চেয়েছি। যেমন রাজারহাট, বনগাঁ সহ একাধিক বিধানসভা রয়েছে।" উল্লেখ্য, এসআইআর মামলায় নির্বাচন কমিশনের হলফনামা তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ট্রাইব্যুনালের কাছে কত আবেদন এসেছে? কত আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে? আবেদনের ধরন কি? কত নাম ঢুকেছে, কত বাদ পড়েছে? কত আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে? এই সব প্রশ্নের জবাব কমিশনের কাছে চেয়েছে শীর্ষ আদালত।
যে প্রসঙ্গেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "বিচারপতিরা জানতে চেয়েছেন কতগুলো আবেদন পেন্ডিং রয়েছে। ৭ লাখ নাম যুক্ত হওয়ার আবেদন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কমিশনের থেকে এটা নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আমরা ৩১ বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন চেয়েছি।"
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