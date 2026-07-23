/গলায় প্ল্য়াকার্ড, সংসদের গেটে একাই গলা ফাটালেন কল্যাণ, কী দাবি তৃণমূল সাংসদের?

রাজীব চক্রবর্তী: মহিলা সাংসদ সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করে লোকসভার বাদল অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায়। একুশ জুলাইয়ের সভায় গোলমাল করে এমনিতেই অশান্তিতে ছিলেন কল্য়াণ। তার পর এই সাসপেনশন। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র নন শ্রীরামপুরের সাংসদ। গলার প্লাকার্ড বেঁধে হাজির সংসদের গেটে। শুরু করে দিলেন তৃণমূল ছেড়ে যাওয়া ২০ সাংসদের বিরুদ্ধে স্লোগান।
সংসদ ভবনের গেটে দাঁড়িয়ে কল্যাণ স্লোগান দিতে থাকেন, 'ভাজপা-কে সাথ সদন মে ২০ গদ্দার মজুদ হ্যায়'। হিন্দিতে ওই স্লোগান লেখা ব্যানার গলায় ঝুলিয়েও নেন। কল্যাণের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যান শিবসেনা সাংসদ অরবিন্দ সাওয়ান্তও। তিনি বলেন, গদ্দারের সংখ্যা ২০ নয়। শিবসেনারও ৬ জন রয়েছেন। কল্যাণের স্লোগান শুনে সংসদ ভবনে আসা সাংসদরা তাঁকে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন।
মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের সঙ্গে গুটিকয় যেসব নেতা এখনও রয়েছেন তাদের মধ্যে কল্যাণ অন্যতম। একুশে জুলাইয়ের দিনে তাঁকে কথা বলতে বাধা দেওয়ার মেজাজ হারিয়ে সভা ছাড়েন কল্যাণ। পরে এনিয়ে অভিষেক ও মমতাকে আক্রমণ করতেও ছাড়েননি। সাফ বলে দেন, মমতা তাহলে অভিষেককে নিয়েই থাকুন। এবার দিল্লিতে গিয়ে দলের অশান্তি ভুলে তৃণমূলের দলত্যাগী ২০ সাংসদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। পাশাপাশি ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপির বিরুদ্ধেও।
সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে বিজেপির উদ্দেশ্যে কল্যাণ বলেন, ওদের আর কিছু করার নেই। ওরা পড়তে শুরু করেছে। এক ছাত্র বিক্ষোভেই ওদের ভিত নড়ে গিয়েছে। বেল্ট বাঁধলেও প্যান্ট খুলে যাচ্ছে। ছাত্রদের উপরে অত্যাচার করছে। এর থেকে খারাপ কিছু তো হতে পারে না!
তৃণমূল ত্যাগী সাংসদের নিয়ে কল্যাণ বলেন, আমাদের শুধু নয়, শিবসেনারও ৬ জনকে নিয়ে নিয়েছে। ওরাও বিক্ষোভ করবে। লড়তে তো হবে! আমাদের দল কোর্টে যাবে কিনা তা দলের বিষয়। দেশের মানুষের অধিকার রয়েছে প্রতিবাদ করার। এনডিএ প্রতিবাদের আওয়াজ আটকাতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী সেদিন তো পার্লামেন্ট থেকে পালিয়ে গেল। জাস্ট পালিয়ে গেল।
দলের ২০ সাংসদকে বিঁধে কল্যাণ বলেন, ওরা আমাদের রাজনৈতিক শত্রু। ওরা বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ভোট নিয়েছে, মানুষ ওদের বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, ওরা মানুষের সঙ্গে তঞ্চকতা করেছে।
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