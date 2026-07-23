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গলায় প্ল্য়াকার্ড, সংসদের গেটে একাই গলা ফাটালেন কল্যাণ, কী দাবি তৃণমূল সাংসদের?

Kalyan Banerjee: একুশে জুলাইয়ের দিনে তাঁকে কথা বলতে বাধা দেওয়ার মেজাজ হারিয়ে সভা ছাড়েন কল্যাণ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 23, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:15 PM IST
গলায় প্ল্য়াকার্ড, সংসদের গেটে একাই গলা ফাটালেন কল্যাণ, কী দাবি তৃণমূল সাংসদের?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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