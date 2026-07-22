'আমায় সাসপেন্ড করিয়ে কী এমন করে নেবে'? শমীকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক কল্যাণের!

রাজীব চক্রবর্তী: লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পরই বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে দেখা গেল তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাশেই ছিলেন মহুয়া মৈত্র। শমীক-কল্যাণের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন তিনিও। কী চলছে দিল্লিতে? জল্পনা তুঙ্গে।
কী আলোচনা হল? শমীক বললেন, 'আমি তো সকলের সঙ্গেই কথা বলি। কথা বলি না এমন তো নয়। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের তাপ উত্তাপ নিয়ে কথা বলেছেন। ১৭ মিনিট কথা হয়েছে। রোদ না লাগলে ২৭ মিনিট কথা হত'। তাঁর স্পষ্ট কথা, আমি রাজ্যসভার সদস্য। ভিতরে কী হয়েছে, জানা নেই। সাথীহারার গোপন বিষয়গুলো এখন প্রকট হয়ে যাচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এগুলি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তো কেউ প্রকাশ্যে এসে কিছু এসে বলেননি। সংসদের কাজকর্ম আটকে যাচ্ছে। এত জরুরি বিল রয়েছে'।
মহিলা সাংসদদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, কুরুচিকর মন্তব্য এবং অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার! বাদল অধিবেশনে বাকি সময়ের জন্য লোকসভা থেকে সাসপেন্ড কল্যাণ। তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূলের বিদ্রোহী এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। এরপর এনসিপিআইয়ের আরেক সাংসদ মিতালী বাগের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন কল্যাণ। তখন তাঁর বিরুদ্ধে কটুক্তি করার অভিযোগ ওঠে।
এদিন লোকসভায় কল্য়াণকে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব আনেন আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। ভোটাভুটিতে সেই প্রস্তাব পাসও হয়ে যায়। তাতে অবশ্য কোনও হেলদোল নেই শ্রীরামপুরের সাংসদের। তিনি বলেন,'আমায় সাসপেন্ড করিয়ে কী এমন করে নেবে ওঁরা? মাত্র ২০ জনের একটা পার্টি। একমাস পর একটা মিটিং করেছে ওঁরা। ২০ জন ভোটার ওঁদের আছে কি না সন্দেহ। কিছু নেই ওঁদের। পশ্চিমবঙ্গে একটা লোকও ওঁদের ভোট দেয়নি।ওঁরা সকলেই অসৎ এবং বিশ্বাসঘাতক'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'দেখে নেবেন, এক বছরের মধ্যে এই সরকার পড়ে যাবে'।
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