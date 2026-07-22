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'আমায় সাসপেন্ড করিয়ে কী এমন করে নেবে'? শমীকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক কল্যাণের!

Kalyan Banerjee: 'মাত্র ২০ জনের একটা পার্টি। একমাস পর একটা মিটিং করেছে ওঁরা। ২০ জন ভোটার ওঁদের আছে কি না সন্দেহ। কিছু নেই ওঁদের। পশ্চিমবঙ্গে একটা লোকও ওঁদের ভোট দেয়নি।ওঁরা সকলেই অসৎ এবং বিশ্বাসঘাতক'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 22, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:28 PM IST
'আমায় সাসপেন্ড করিয়ে কী এমন করে নেবে'? শমীকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক কল্যাণের!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'আমায় সাসপেন্ড করিয়ে কী এমন করে নেবে'? শমীকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক কল্যাণের!
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