/‘১২ ক্লাস পাস’ কঙ্গনা বনাম Boston University-র অভিজিৎ! ইংরেজি নিয়ে ফের CJP নেতাকে খোঁচা অভিনেত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘১২ ক্লাস পাশ’ কঙ্গনার পাল্টা জবাব? অভিজিৎ দীপকের ইংরেজি নিয়ে ভাইরাল রিল শেয়ার অভিনেত্রীর। ইংরেজি বলা নিয়ে এবার CJP প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেকে নিশানা করলেন বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। নিজের সঙ্গে অভিজিতের ইংরেজি বলার ধরন তুলনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি রিল শেয়ার করেছেন তিনি। সেই পোস্ট ঘিরেই ফের শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।
কী পোস্ট করেছেন কঙ্গনা?
কঙ্গনার শেয়ার করা রিলে প্রথমে অভিজিৎ দীপকেকে ইংরেজিতে বক্তব্য রাখতে দেখা যায়। এরপর দেখানো হয় কঙ্গনার পুরনো একটি ইংরেজি বক্তৃতার অংশ। সেখানে তিনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একজন মহিলা অভিনেত্রী হিসেবে তাঁকে কীভাবে দেখা হত, সেই অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। রিলটির ক্যাপশনে লেখা ছিল—‘12th pass Kangana Ranaut vs Boston University CJP Dipke’। এরপর ইংরেজি বলার দক্ষতা নিয়ে দু’জনের তুলনা করে কটাক্ষ করা হয়। কঙ্গনার ইংরেজিকে ‘ফায়ার’ বলা হলেও অভিজিতের ক্ষেত্রে ‘রিবুটের প্রয়োজন’ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
ইংরেজি নিয়ে আগেও কথা বলেছেন কঙ্গনা
কঙ্গনা অবশ্য এর আগেও নিজের ইংরেজি শেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন। তাঁর দাবি, অভিনয় জীবনের শুরুতে ইংরেজিতে তিনি সাবলীল ছিলেন না। এমনকী ‘কিফ উইথ করণ’ অনুষ্ঠানে তাঁর ইংরেজি নিয়ে মজা করা হয়েছিল বলেও জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। কঙ্গনার বক্তব্য, সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করেছে। নিজের পুরনো অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি এবারও বোঝাতে চেয়েছেন, ইংরেজিতে দুর্বল হওয়া মানেই কোনও ব্যক্তির যোগ্যতা কম—এমনটা নয়।
অভিজিৎ কী বলেছিলেন?
কঙ্গনার পোস্টের ঠিক আগেই ইংরেজি বলার সময় তাঁর দ্বিধা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন অভিজিৎ। এক সোশ্যাল মিডিয়া প্রশ্নোত্তর পর্বে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইংরেজিতে কথা বলার সময় তিনি কেন কিছুটা থেমে থেমে কথা বলেন। জবাবে অভিজিৎ জানিয়েছিলেন, ক্যামেরার সামনে কথা বলার সময় তিনি কিছুটা অস্বস্তি বা সংকোচ বোধ করেন।
ফের প্রকাশ্যে কঙ্গনা বনাম CJP
কঙ্গনা ও CJP-র মধ্যে এই প্রথম প্রকাশ্য বাকযুদ্ধ নয়। এর আগেও CJP-র সদস্যদের মন্তব্য নিয়ে সরব হয়েছেন অভিনেত্রী। ফলে অভিজিতের ইংরেজি নিয়ে এই নতুন পোস্টকে সেই চলমান রাজনৈতিক তরজারই নতুন পর্ব হিসেবে দেখা হচ্ছে। অভিজিৎ এখনও কঙ্গনার এই নতুন পোস্টের জবাবে কোনও প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন কি না, তা নিয়ে অবশ্য সময়ের অপেক্ষায়।
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