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‘১২ ক্লাস পাস’ কঙ্গনা বনাম Boston University-র অভিজিৎ! ইংরেজি নিয়ে ফের CJP নেতাকে খোঁচা অভিনেত্রীর

CJP প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের সঙ্গে নিজের ইংরেজি বলার ধরন তুলনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি রিল শেয়ার করেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। রিলের ক্যাপশনে অভিজিতের ইংরেজিকে কটাক্ষ করা হয়েছে। পাল্টা মন্তব্যের আগে অভিজিৎ জানিয়েছিলেন, ক্যামেরার সামনে ইংরেজি বলতে তিনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 25, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:23 PM IST
‘১২ ক্লাস পাস’ কঙ্গনা বনাম Boston University-র অভিজিৎ! ইংরেজি নিয়ে ফের CJP নেতাকে খোঁচা অভিনেত্রীর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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