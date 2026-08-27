'Bro ওয়েট, ভারত মাতা কি জয়!' রাহুলের ‘Smash the Patriarchy’র পাল্টা জবাব কঙ্গনার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কৃতি শ্যাননের রাখির বিজ্ঞাপন ঘিরে বিতর্ক এবার নতুন মোড় নিল। বলিউডের অভিনেত্রী থেকে শুরু করে রাজনীতির ময়দান- এক ইস্যুতে মুখোমুখি রাহুল গান্ধী ও কঙ্গনা রানাওয়াত। ঘটনার সূত্রপাত কৃতি শ্যাননের একটি রাখির বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে। বিজ্ঞাপনে কৃতির পোশাক নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা শুরু হয়। বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতও কৃতির পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য ঘিরে বিতর্ক আরও বাড়ে।
এরপর কৃতি নিজেই সমালোচনার জবাব দেন। একজন মহিলার পোশাকের ভিত্তিতে তাঁর সংস্কৃতি বা ব্যক্তিত্ব বিচার করা উচিত কি না, সেই প্রশ্ন তোলেন অভিনেত্রী। তাঁর বক্তব্যের পাশে দাঁড়ান কংগ্রেস নেতা ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধী কৃতির বক্তব্য শেয়ার করে বলেন, একজন মহিলা কী পরবেন, কী করবেন বা কোথায় যাবেন—সেটা তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত। মহিলাদের নিজেদের স্বাধীনতা প্রয়োগ করার জন্য ট্রোল না করার কথাও বলেন তিনি। সেই সঙ্গে ব্যবহার করেন #SmashThePatriarchy হ্যাশট্যাগ।
রাহুলের বার্তার পাল্টা কঙ্গনা
রাহুলের এই মন্তব্যের পরই পাল্টা আক্রমণে যান কঙ্গনা রানাওয়াত। তিনি বিজেপির একটি পোস্ট শেয়ার করেন, যেখানে রাহুলের ‘Smash the Patriarchy’ বার্তাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। পোস্টে রাহুলের উদ্দেশে বলা হয়, ‘Bro, wait’। এরপরই আসে—‘Bharat Mata ki Jai shuru karte hain’। অর্থাৎ, পিতৃতন্ত্র ভাঙার আগে ‘ভারতমাতা কি জয়’ দিয়ে শুরু করার বার্তা দেন কঙ্গনা। কঙ্গনার এই পোস্টের মধ্যে দিয়েই রাহুল গান্ধীর নারী স্বাধীনতা নিয়ে বক্তব্যকে কটাক্ষ করা হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত।
শুধু কঙ্গনা নন, বিজেপিরও আক্রমণ
এই বিতর্কে কঙ্গনার পাশাপাশি বিজেপির সাংসদ বাঁসুরি স্বরাজও রাহুল গান্ধীকে নিশানা করেন। তাঁর অভিযোগ, অতীতে মহিলাদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের ঘটনায় রাহুলের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। অথচ এখন তিনি ‘পিতৃতন্ত্র ভাঙার’ কথা বলছেন। বাঁসুরি স্বরাজ আরও প্রশ্ন তোলেন, মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বলার পাশাপাশি কংগ্রেসের নিজের সংগঠন ও রাজনৈতিক অবস্থানেও কি একই মানদণ্ড প্রযোজ্য হচ্ছে?
কোথা থেকে শুরু ‘Smash the Patriarchy’ বিতর্ক?
রাহুল গান্ধীর ‘Smash the Patriarchy’ বার্তাটি শুধু কৃতি স্যাননের বিজ্ঞাপন বিতর্ক থেকেই আসেনি। এর আগে ২২ অগস্ট পুণের ‘ছাত্রদের গর্জন’ অনুষ্ঠানে মহিলাদের স্বাধীনতা এবং পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন রাহুল। মহিলাদের নিজেদের পরিচয় তৈরি করা এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন তিনি। সেই বক্তব্যেরই ধারাবাহিকতায় কৃতির পাশে দাঁড়িয়ে ফের ‘Smash the Patriarchy’ বার্তা দেন রাহুল।
এদিকে কৃতি শ্যাননের রাখির বিজ্ঞাপন নিয়ে বিতর্ক এতটাই বাড়ে যে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করে নেয় গয়না সংস্থা। সংস্থার দাবি, কোনও ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ভাবাবেগে আঘাত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। অর্থাৎ, একটি বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিতর্ক এখন **মহিলাদের পোশাক, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক আদর্শের প্রশ্নে রাহুল গান্ধী বনাম কঙ্গনা রানাওয়াতের বাকযুদ্ধে পরিণত হয়েছে।
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