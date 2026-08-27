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'Bro ওয়েট, ভারত মাতা কি জয়!' রাহুলের ‘Smash the Patriarchy’র পাল্টা জবাব কঙ্গনার

Kangana vs Rahul Gandhi:কৃতির রাখির বিজ্ঞাপন নিয়ে বিতর্ক এবার পৌঁছল রাহুল গান্ধী বনাম কঙ্গনা রানাওয়াতের রাজনৈতিক বাকযুদ্ধে। কৃতির পোশাক নিয়ে সমালোচনার পর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মহিলাদের পোশাক ও স্বাধীনতা নিয়ে মন্তব্য করেন রাহুল গান্ধী। ‘Smash the Patriarchy’ হ্যাশট্যাগও ব্যবহার করেন তিনি। তারই পাল্টা কঙ্গনা একটি পোস্ট শেয়ার করে লেখেন, Bro, wait. Bharat Mata ki Jai shuru karte hain’। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 27, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:01 PM IST
'Bro ওয়েট, ভারত মাতা কি জয়!' রাহুলের ‘Smash the Patriarchy’র পাল্টা জবাব কঙ্গনার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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