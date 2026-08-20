'আমার যৌবন বা বেডরুমের স্বপ্ন দেখবেন না'! রামদেবকে এবার চরম কটাক্ষ কঙ্গনার

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেত্রী-রাজনীতিবিদ কঙ্গনা রানাওয়াত এবার যোগগুরু রামদেবকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। কঙ্গনার বিতর্কিত 'জেনারেশন গাটার' বা 'নর্দমার প্রজন্ম' সংক্রান্ত মন্তব্যের সমালোচনা করেছিলেন। তার জবাবে কঙ্গনা এবার রামদেবকে পরামর্শ দিয়েছেন যেন, তিনি তাঁর যৌবন বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে 'দিবাস্বপ্ন' না দেখেন। ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে কঙ্গনা দাবি করেন যে, রামদেবের তুলনায় তাঁর 'ব্যক্তিত্ব আরও আকর্ষণীয়'। রামদেব ও তাঁর সংস্থা পতঞ্জলিকে ঘিরে থাকা নানা বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি সাংসদ বলেছেন, 'বাবাজি, আমার যৌবন বা বেডরুম নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখবেন না। গুজব বা কানাঘুষোর উপর ভিত্তি করে তো যে কেউ যে কোনও ধারণাই করতে পারে। অন্তত কোনও গুজব বা অনুমানের ভিত্তিতে নয়, বরং অকাট্য তথ্যের নিরিখে করা মিথ্যা বা প্রতারণামূলক দাবির জন্য আমাকে কখনও সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়নি।'
রামদেব বনাম কঙ্গনা
২০২৪ সালের ঘটনা বাবা রামদেব এবং আচার্য বালকৃষ্ণ পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে একটি হলফনামার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছিলেন। তাঁরা পূর্ববর্তী আদালতের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। এই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিশ্রুইতি দিয়েছিলেন এবং বেঞ্চকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে আধুনিক চিকিৎসার বিরুদ্ধে অনুরূপ কোনও ঔষধি দাবি বা অবমাননাকর বিবৃতি দেওয়া হবে না সংস্থার পক্ষ থেকে। কঙ্গন আরও যোগ করেন, 'সুতরাং আমাকে চরিত্র নিয়ে জ্ঞান দেবেন না। আপনার চেয়ে আমার চরিত্র অনেক ভালো। এখানে কোনও প্রতারণা নেই।' রামদেবকে উদ্ধৃত করে এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার স্ক্রিনশটের জবাবে, কঙ্গনা তুমুল সমালোচনা করেছেন রামদেবের। রামদেব যেখানে প্রশ্ন তুলেছিলেন কঙ্গনার অতীত ও যৌবন নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, 'ওঁর অতীতের কাজকর্ম কেমন ছিল, আর ওঁর যৌবনই বা কেমন কেটেছিল?'
ককরোচ জনতা পার্টি = 'জেনারেশন গাটার'
সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে কঙ্গনা দিল্লির যন্তরমন্তরে Gen Z প্রজন্মের বিক্ষোভকারী ককরোচ জনতা পার্টিকে 'জেনারেশন গাটার' বা 'নর্দমার প্রজন্ম' বলেছিলেন। তিনি এই প্রজন্মের নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছিলেন; বিশেষ করে সেই সব ভিডিয়োর বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন যেখানে কিছু বিক্ষোভকারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পরে বিজেপি সাংসদ স্পষ্ট করেন যে, NEET-UG পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে যন্তরমন্তরে হওয়া বিক্ষোভ সম্পর্কে তিনি ঢালাও কোনও মন্তব্য করেননি বরং নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বা নারীর কথা বলেছিলেন। কঙ্গনা বলেছিলেন, 'যারা নিজেদের 'ককরোচ' বা আরশোলা বলে পরিচয় দেয়—আর আমরা জানি যে আরশোলা নর্দমা থেকেই বেরিয়ে আসে—তাতে ভুল কী? আমার বক্তব্য সহজ- মানুষ যদি নিজেদের আরশোলা বলে এবং আমরা বলি যে নর্দমাই তাদের বাসস্থান, তবে তারা কেন এতে ক্ষুব্ধ হবে? আমি তো নিজেকে আরশোলা মনে করি না। কেউ যদি বলত আমি নর্দমায় থাকি, তবে আমি তা অস্বীকার করতাম। কিন্তু কেউ যদি দাবি করে যে সে আরশোলা, তবে স্বাভাবিক ভাবেই সে নর্দমায় থাকবে। আর কোথায় থাকবে? কিন্তু আমি সব তরুণ-তরুণীর কথা বলছিলাম, এমন দাবি করাটা একেবারেই ঠিক নয়। কিছু তরুণ যদি মাদক নেয়, কিংবা আমরা যদি মাদক, বেটিং, জুয়া বা ডার্ক ওয়েবের মতো আসক্তির বর্তমান প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করি—তবে তরুণদের একটি নির্দিষ্ট অংশের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে, আমি সবার সম্পর্কে ঢালাও কোনো মন্তব্য করছি। আমি কি বলেছি যে সব তরুণ-তরুণী নর্দমার বাসিন্দা? আমি নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বা নারীর কথা বলেছিলাম। তাহলে বিষয়টিকে আর কীভাবে তুলে ধরা উচিত?' কঙ্গনা বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নন।
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