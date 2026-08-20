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'আমার যৌবন বা বেডরুমের স্বপ্ন দেখবেন না'! রামদেবকে এবার চরম কটাক্ষ কঙ্গনার

Kangana Ranaut To Ramdev: কঙ্গনার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বাবা রামদেব। আর এবার অভিনেত্রী-সাংসদ ধুয়ে দিলেন যোগগুরুকে। সাফ বলে দিলেন রামদেবের চেয়ে তাঁর চরিত্র ভালো।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 20, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:33 PM IST
'আমার যৌবন বা বেডরুমের স্বপ্ন দেখবেন না'! রামদেবকে এবার চরম কটাক্ষ কঙ্গনার

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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