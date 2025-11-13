Delhi Red Fort Blast: রক্তবীজ মেধাবী সন্ত্রাসী! ডাক্তার-প্রফেসর ফারুকই কি দীক্ষাগুরু উমরদের? নতুন সব ভয়ানক তথ্য...

Delhi Red Fort Blast: রক্তবীজ মেধাবী সন্ত্রাসী! ডাক্তার-প্রফেসর ফারুকই কি দীক্ষাগুরু উমরদের? নতুন সব ভয়ানক তথ্য...
অমিত ভরদ্বাজ: দিল্লির ভয়াবহ বিস্ফোরণ (Delhi Blast) তদন্তে দিন যত এগোচ্ছে, ততই নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে গোয়েন্দাদের হাতে। তদন্তকারী সংস্থাগুলির নজরে এবার এসেছে আরও একটি গাড়ি— মারুতি সুজুকি ব্রেজা, যা সন্দেহ করা হচ্ছে দিল্লি এনসিআর এলাকায় সম্ভাব্য হামলার ছক তৈরির সময় রেকি বা পালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
এবার, জিএস মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডঃ ফারুককে (Assistant Professor) গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিস। ২০২৪ সালের ৬ই এপ্রিল সিনিয়র রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এর কিছুদিন আগেই ডঃ ফারুককে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি ২০২২ সালের ৬ই অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে (Al Falah University) কাজ করেছিলেন। আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ডঃ ফারুক হাপুড় মেডিকেল কলেজে কাজ শুরু করেন।
ডঃ শাহীনেরও হাপুড়ের সঙ্গে সংযোগ থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছে। দিল্লি পুলিস জিএস মেডিকেল কলেজ থেকে ডঃ ফারুককে গ্রেফতার করেছে।
এইসব ক'টি গ্রেফতারের ঘটনা দিল্লির বিস্ফোরণগুলির (Delhi Red Fort blasts) সঙ্গে সম্পর্কিত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিস এবং উত্তর প্রদেশের অ্যান্টি-টেরোরিজম স্কোয়াডের (ATS) যৌথ বাহিনী দিল্লির লালকেল্লা বিস্ফোরণে অভিযুক্ত ডঃ শাহীন শহীদ এবং অন্যান্য সন্দেহভাজনদের সঙ্গে যোগসূত্রের অভিযোগে কানপুর থেকে ডঃ মোহাম্মদ আরিফ মীরকে আটক করেছে। সূত্র অনুসারে, সন্দেহভাজন এবং কার্ডিওলজিস্ট ডঃ মীরকে বৃহস্পতিবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।
জানা গিয়েছে, ডঃ মীর বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত ডঃ শাহীন শহীদ এবং অন্যান্য সন্দেহভাজনদের সঙ্গে যোগাযোগে ছিলেন। বিস্ফোরণের কয়েক দিন আগে তিনি কানপুরে ডঃ শাহীনের সাথে দেখা করেছিলেন বলেও জানা গিয়েছে।
আরিফ জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগের বাসিন্দা এবং ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। তিনি পাঁচ মাস আগে কানপুরের জিএসভিএম মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন।
তৃতীয় গাড়ির সন্ধান এবং বৃহত্তর ষড়যন্ত্র
এদিকে, পুলিস সূত্রের জানা যাচ্ছে, একাধিক নিরাপত্তা সংস্থা লালকেল্লা বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে এমন তৃতীয় একটি গাড়ির সন্ধান করছে।
সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে একটি সাদা হুন্ডাই আই২০ (Hyundai i20) গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, যাতে কমপক্ষে ১৩ জন নিহত এবং ২৫ জনেরও বেশি আহত হন। তদন্তকারীরা পরে দ্বিতীয় একটি গাড়ি—একটি লাল ফোর্ড ইকোস্পোর্ট (Ford EcoSport)— ফরিদাবাদ থেকে চিহ্নিত করেন। তবে, তৃতীয় একটি গাড়ি, যা সম্ভবত একটি মারুতি ব্রেজা (Maruti Brezza), এখনও নিখোঁজ রয়েছে।
পিটিআই জানিয়েছে, 'নিখোঁজ তৃতীয় গাড়িটি অভিযুক্তরা রেকি (গুপ্তচরবৃত্তি) বা পালানোর জন্য ব্যবহার করে থাকতে পারে। একাধিক দল তৃতীয় গাড়িটির সন্ধান করছে।' দিল্লি-এনসিআর এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে মারুতি ব্রেজাটির অবস্থান জানার জন্য তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
৩২টি গাড়িতে বিস্ফোরক ব্যবহারের পরিকল্পনা
বৃহস্পতিবার গোয়েন্দা সংস্থাগুলি একটি বৃহত্তর সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করেছে। এএনআই (ANI)-এর সূত্র বলছে, অভিযুক্তরা একাধিক স্থানে সমন্বিত হামলা চালানোর জন্য বিস্ফোরক সহ প্রায় ৩২টি পুরোনো গাড়ি প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করেছিল।
তদন্তে জানা গেছে যে অভিযুক্তরা সম্ভাব্য হামলায় ব্যবহারের জন্য আই২০ এবং ইকোস্পোর্ট গাড়ি পরিবর্তন করার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। গোয়েন্দারা এখন পরীক্ষা করে দেখছেন যে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটানোর বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অন্য কোনো অনুরূপ গাড়ি প্রস্তুত করা হচ্ছিল কি না।
একটি গোয়েন্দা সূত্র এএনআইকে জানিয়েছে, 'আই২০ এবং ইকোস্পোর্টের পর জানা যায় যে আরও ৩২টি পুরোনো গাড়িতে বিস্ফোরক লাগানোর প্রস্তুতি চলছিল।'
তদন্তকারী সংস্থাগুলি আরও জানিয়েছে যে প্রায় আটজন সন্দেহভাজন চারটি স্থানে সমন্বিত বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল, যেখানে প্রতিটি জুটিকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য শহরে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।
প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় যে অভিযুক্ত গোষ্ঠীগুলি জোড়ায় জোড়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্য করেছিল, যেখানে প্রত্যেকে একই সময়ে একাধিক ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (IEDs) বহন করত। যাদের ওপর তদন্ত চলছে তাদের মধ্যে লালকেল্লা বিস্ফোরণের অভিযুক্ত ডঃ মুজাম্মিল, ডঃ আদিল, ডঃ উমর এবং শাহীনের মতো সন্ত্রাসীরা রয়েছেন।
প্রসঙ্গত, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ বাতিল করল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংঘ
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংঘ (Association of Indian Universities - AIU) আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ স্থগিত (Suspend) করেছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংঘ এই বিষয়ে একটি চিঠি লিখে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তথ্যটি জানিয়েছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংঘ আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে AIU-এর লোগোটি সরিয়ে নিতে বলেছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংঘ আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে এও বলেছে যে তারা AIU-এর নাম এবং লোগো যেন কোথাও ব্যবহার না করে।
