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ভয়াবহ এয়ারক্রাফ্ট ক্র্যাশ! বিকট শব্দ, মাঠে ভেঙে পড়ল প্রশিক্ষণ বিমান, মৃত ১ পাইলট

Kanpur Plane Crash: কানপুরে গঙ্গা ব্যারেজের কাছে প্রশিক্ষণ বিমান ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল এক ট্রেনি পাইলটের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক প্রশিক্ষণরত পাইলট। বৃহস্পতিবার দুপুরে নথুপুরওয়া গ্রামের কাছে একটি মাঠে দুই ইঞ্জিনের প্রশিক্ষণ বিমানটি ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জরুরি পরিষেবা। কী কারণে বিমানটি ভেঙে পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 27, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:59 PM IST
ভয়াবহ এয়ারক্রাফ্ট ক্র্যাশ! বিকট শব্দ, মাঠে ভেঙে পড়ল প্রশিক্ষণ বিমান, মৃত ১ পাইলট
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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