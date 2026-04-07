Kanpur Kidney racket: টাকার বিছানায় শুয়ে ডাক্তারের উল্লাস: গরিবের কিডনি নিয়ে ভয়ংকর ধান্দার কালো কিস্সা, ভাইরাল ভিডিয়ো
Kidney Racket Big News: চুক্তি হল ১০ লক্ষ টাকার। কিডনি নেওয়া হল। কিন্তু টাকা দেওয়া হল মাত্র ৯.৫ লক্ষ। ৫০ হাজার টাকা কম পেয়ে ক্ষুব্ধ আয়ুষ পুলিশের দরজায় গেলেন। আর তাতেই ফাঁস হয়ে গেল কোটি কোটি টাকার এক ঘৃণ্য চক্র।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কানপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে রাতের অন্ধকারে অস্ত্রোপচার চলছিল। সিসিটিভি ক্যামেরা ইচ্ছে করে বন্ধ। বাইরে থেকে আনা সার্জনদের দল কাজ সেরে চলে যাচ্ছে। পুলিস ও স্বাস্থ্য দফতরের যৌথ অভিযানে সেই রাতেই গ্রেফতার হলেন ছয়জন — তার মধ্যে পাঁচজন চিকিৎসক, একজন দালাল। কিন্তু এই বিশাল চক্রের মুখোশ খুলল কীভাবে? মাত্র ৫০ হাজার টাকার বিবাদে।
বিহারের ছেলে, টেলিগ্রামের ফাঁদ
ঘটনার শুরু বিহারের সমস্তিপুরের আয়ুষকে নিয়ে। এমবিএ-র শেষ বছরের ফি জোগাড় করতে পারছিলেন না। সেই সুযোগ নিয়েছিল এই চক্র। দালাল শিবম আগরওয়াল টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে তাঁকে টোপ দিয়েছিল। আয়ুষকে বলা হয়েছিল, 'অমিতাভ বচ্চন একটি কিডনি নিয়ে ৮৩ বছর বয়সেও কাজ করছেন। তাই তোমার কোনও ভয় নেই।'
চুক্তি হল ১০ লক্ষ টাকার। কিডনি নেওয়া হল। কিন্তু টাকা দেওয়া হল মাত্র ৯.৫ লক্ষ। ৫০ হাজার টাকা কম পেয়ে ক্ষুব্ধ আয়ুষ পুলিশের দরজায় গেলেন। আর তাতেই ফাঁস হয়ে গেল কোটি কোটি টাকার এক ঘৃণ্য চক্র।
কী ভাবে কাজ করত এই চক্র?
পুরো অপারেশন চলত অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে। আলাদা দল সামলাত দাতা খোঁজার কাজ, আলাদা দল সামলাত গ্রহীতার সঙ্গে আলোচনা, আলাদা দল করত লজিস্টিক্স। লখনউ ও দিল্লি থেকে অস্ত্রোপচারের দল আসত, রাতে কাজ সেরে চলে যেত।
এফআইআরে জানা গেছে, যে দিন অবৈধ ট্রান্সপ্লান্ট হত, সে দিন ইচ্ছে করে সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ রাখা হত। অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার ভাড়া নেওয়া হত ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকায়।
দাতার কাছ থেকে কিডনি কেনা হত ১০ লক্ষে, বিক্রি হত ৬০ লক্ষে। মাঝের ৫০ লক্ষ টাকা যেত ডাক্তার, দালাল, হাসপাতাল মালিকদের পকেটে।
গ্রেফতার কারা?
গ্রেফতার হওয়া ছয়জন হল-- আহুজা হাসপাতালের মালিক ডা. সুরজিৎ সিং আহুজা, তার স্ত্রী ডা. প্রীতি আহুজা, ডা. রাজেশ কুমার, ডা. রাম প্রকাশ, ডা. নরেন্দ্র সিং এবং অ্যাম্বুলেন্স চালক তথা দালাল শিবম আগরওয়াল।
তদন্তে পরে বেরিয়ে আসে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। যাদের 'ডাক্তার' বলে ভাবা হচ্ছিল, তাদের মধ্যে চারজন আসলে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকই নন। একজন টেকনিশিয়ান, একজন ফিজিওথেরাপিস্ট, একজন ওষুধ দোকানদার এবং একজন ডেন্টিস্ট। এরা এখনও পলাতক।
মৃত্যু, সংকট এবং কলকাতার নাম
তদন্তে বেরিয়ে পড়েছে, এক মহিলা অবৈধ ট্রান্সপ্লান্টের পরে মারা গেছেন। পুলিশ কমিশনার রঘুবীর লাল জানিয়েছেন, এই চক্রের শিকড় কানপুরের বাইরে দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা এবং নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত।
কিডনি গ্রহণকারী মুজফ্ফরনগরের ৪৩ বছরের পারুল তোমার এখন গুরুতর অসুস্থ। প্রতিস্থাপিত কিডনি ঠিকমতো কাজ করছে না, রক্তচাপ অস্থির। যাদের জীবন বাঁচাবার কথা ছিল, সেই চিকিৎসা-কারবারিরাই হয়ে উঠেছিল মৃত্যুর দালাল।
রোগী কোথায় যাবেন?
মেড লাইফ হাসপাতাল সিল করে দেওয়া হয়েছে। আহুজা হাসপাতাল ও প্রিয়া হাসপাতালকে নোটিস দেওয়া হয়েছে, লাইসেন্স বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তদন্ত চলছে।
কানপুরের এই কাণ্ড শুধু একটি সাধারণ অপরাধের ঘটনা নয়। এটি আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার নজরদারিহীনতার, দারিদ্র্যের সুযোগ নেওয়ার এবং সাদা অ্যাপ্রনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোভের এক ভয়াবহ দলিল। টেলিগ্রাম গ্রুপে কিডনি বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখে যে ছেলেটি সাড়া দিয়েছিল, সে লেখাপড়া শেষ করতে চেয়েছিল। অপরাধী সে নয়। অপরাধী তারাই, যারা তার অসহায়তাকে ৬০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছিল। এর শেষ দেখা দরকার। সমাজের স্বার্থেই।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)