English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

UP Shocker: চেড়া পেট, দু'আঙুল কাটা... রাস্তাতেই হাড়হিম নৃশংসতা! আইনের পড়ুয়া তবুও...অবিশ্বাস্য!

Kanpur Crime: ওষুধের দাম নিয়ে তর্কাতর্কি। সামান্য ঝগড়া আচমকাই ভয়ংকর রূপ নিয়ে নেয়। দোকানদার এবং তার ৪ সঙ্গী মিলে আইনের পড়ুয়ার উপর নারকীয় অত্যাচার করে। ইতোমধ্যেই পড়ুয়ার অবস্থায় আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 27, 2025, 05:01 PM IST
UP Shocker: চেড়া পেট, দু'আঙুল কাটা... রাস্তাতেই হাড়হিম নৃশংসতা! আইনের পড়ুয়া তবুও...অবিশ্বাস্য!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কানপুরে শিউড়ে ওঠা কাণ্ড। ২২ বছরের পড়ুয়ার উপর নৃশংস অত্যাচার। এক মেডিক্যাল দোকানদারের সঙ্গে তীব্র তর্কে জড়িয়ে পড়েন ২২ বছরের পড়ুয়া। যা চোখের নিমেষে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ওই দোকানদার আইনের পড়ুয়ার পেটে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। শুধু তাই নয়, তাঁর আঙুল পর্যন্ত টুকরো করে দেয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Husband Kills Wife: হাড়হিম শ্যামপুকুর! আত্মহত্যার সাজানো প্লটে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন! অচৈতন্য ভ্রাতৃবধূকে ভাসুরই...

জানা গিয়েছে, অভিজিত্‍ সিং চান্দেল কানপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র। বর্তমানে তিনি স্থানীয় হাসপাতালে চিকিত্‍সাধীন। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিজিতের মাথায় ১৪ সেলাই প্রয়োজন এবং তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার সূত্রপাত:
ওষুধের দাম অভিজিত্‍ এবং দোকানদারের মধ্যে বচসা শুরু হয়। যা খুব তাড়াতাড়ি ভয়ংকর লড়াইয়ের রূপ নেয়। অভিযুক্ত দোকানদার অমর সিংয়ের সঙ্গে তার ভাই  বিজয় সিং এবং আরও দুই ব্যক্তি, প্রিন্স রাজ শ্রীবাস্তব এবং নিখিল সেই লড়াইয়ে যোগ দেন।

নিমর্ম অত্যাচার:

চারজনে মিলে অভিজিতের উপর চড়াও হয়। পুলিস জানিয়েছে, চারজন তাঁর মাথায় ভয়ংকর ভাবে আঘাত করে। যার ফলে অভিজিতের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপরও তারা থামেনি। অভিযুক্তরা পড়ুয়ার পেটে ধারাল বস্তু দিয়ে আঘাত করে। তার পেট ফালাফাল করে দেয়।

আরও পড়ুন:Supreme Court Chief Justice Of India: ভারতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি কে? কাকে নিজের উত্তরসূরী বাছলেন CJI গাভাই...

গুরুতর আহত অবস্থায় যখন অভিজিত্‍ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চিত্‍কার করতে করতে তাঁর বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে। কিন্তু অভিযুক্তরা তাকে ধরে ফেলে এবং তাঁর এক হাতের দুটো আঙুল কেটে দেয়। 

অভিজিতের চিৎকার শুনে আশেপাশে লোকজন তাকে বাঁচাতে ছুটে আসে। এ সময় অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিস মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত চলছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
KanpurUP crimelaw studentlaw student brutallu beaten
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: বাংলা-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে আজই SIR এর ঘোষণা! বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে কমিশন
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: 'সমুদ্র মন্থন' করে উঠে আসছে ঘোর ঘূর্ণিঝড় 'মান্থা...