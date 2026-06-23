/আগুন-বিভীষিকার জেরে বন্ধ হল ২২ কোচিং সেন্টার! গ্রেফতার ৪, বরখাস্ত ৪ অফিসার; শহরজুড়ে চলছে ছানবিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লখনউয়ের আলিগঞ্জ এলাকার এক কোচিং সেন্টারে ভয়ংকর আগুন লেগেছিল। বিধ্বংসী সেই অগ্নিকাণ্ড ও মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরেই রাতারাতি সাড়া পড়ে গেল কোচিং সেন্টারের নিরাপত্তা নিয়ে। 'কানপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটি' তথা 'কেডিএ' দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গতকাল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ১৪, পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫।
বন্ধ ২২ কোচিং সেন্টার
কড়াকড়ি করা হচ্ছে যে ২২ কোচিং সেন্টার নিয়ে, কারা কারা আছে সেই তালিকায়? জানা গিয়েছে, সেই তালিকায় আছে 'ফিজিক্সওয়ালা', 'ওয়ার্কস্পেস', 'মহেন্দ্ররাজা' ও 'সঞ্জীব রাঠোর কেমিস্ট্রি'র মতো প্রতিষ্ঠানগুলি। লখনউয়ের আলিগঞ্জ-কাণ্ডের পরেই কাকাদেও-য় ছানবিন শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কাকাদেও এই অঞ্চলের অন্যতম বিগেস্ট কোচিং হাব।
গ্রেফতার, সাসপেন্ড
কী করেছে তারা? ৪ জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে জড়িত আছেন সন্দেহে আরও চার অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ওই বিল্ডিংয়ের নীচের অ্যানিমেশন স্টুডিয়োতে যে দু'জন মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিচয় জানা গিয়েছে-- তাঁরা সানইয়াম ভিজ (২৮) ও সুরাজ ভান সিং (২৫)।
ভয়াল অগ্নিকাণ্ড
সোমবার লখনউয়ের ওই কোচিং সেন্টারে আগুন লাগে এবং তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভেতরে আটকে পড়েন বেশ কিছু শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ। প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা বাধ্য হয়ে দোতলা থেকে নীচে ঝাঁপ দেন। লখনউয়ের আলিগঞ্জের যে বহুতলটিতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, সেটি রয়েছে ব্যস্ত এলাকায়। তিন তলা ওই বিল্ডিংটির প্রথম তলায় কোচিং সেন্টার ছাড়াও নীচে একটি পোষ্য প্রাণীর দোকান ছিল।
উদ্ধারকাজ
আগুনের খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস ও দমকল বাহিনী। জানলার কাচ ভেঙে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানো হয়। আহতদের চিকিৎসার সব রকম বন্দোবস্ত করা হয়। কী কারণে এই আগুন লাগল এবং বিল্ডিংটিতে অগ্নি-নির্বাপক বিধি মানা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে।
দুঃসহ দৃশ্য়
মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো বিল্ডিংয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আগুনের তাণ্ডব চলে। দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনের কোনও রকমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ভেতর থেকে একে একে ১১টি নিথর পুড়ে যাওয়া দেহ বের করে আনেন উদ্ধারকারীরা। মৃতের সংখ্যা পরে দাঁড়ায় ১৪, পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫! দুর্ঘটনার বেশ কিছু ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে! এরই একটিতে দেখা যাচ্ছে, বহুতলটির দোতলার একটি ভাঙা জানলা দিয়ে এক যুবক কোনওমতে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। জানলার কার্নিশ ধরে ঝুলে নিজেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত হাত ফসকে নীচে পড়ে যান। মাটিতে পড়ার আগে তিনি একটি লোহার রেলিংয়ে আছড়ে পড়েন। নীচে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে জখম ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন।
মোদী-যোগী
দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যেন দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সব রকম সাহায্য ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়, তা নিশ্চিত করতে বলেছেন তিনি।
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