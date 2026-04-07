Kanpur dowry case: হয় ৩০ লাখ নয় কিডনি, স্বামীর দাবি স্ত্রীর কাছে, যৌতুক বিভীষিকার হাড়হিম ঘটনা

Kanpur dowry case: হয় ৩০ লাখ নয় কিডনি, স্বামীর দাবি স্ত্রীর কাছে, যৌতুক বিভীষিকার হাড়হিম ঘটনা
Kanpur dowry case: মহিলাটি জানিয়েছেন, তার সঙ্গে নিশান্তের বিয়ে হয়েছিল ২০২৩ সালের ২২শে জুন। মহিলার পরিবার থেকে তার স্বামীর পরিবারকে গয়না, ৮ লক্ষ টাকা এবং মাহিন্দ্রা থার এসইউভি দেওয়া হয়েছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিডনি বা ৩০ লক্ষ টাকা! দুটোর মধ্যে যেকোনো একটা দাও। উত্তর প্রদেশের কানপুরে এক মহিলার কাছে এমন দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, যৌতুকের জন্য তার শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা তাকে মানসিক নির্যাতন করেছে। তাছাড়াও তিনি পুলিসকে জানিয়েছেন, বিয়ের আগে তাকে জানানো হয়নি যে তার স্বামীর দুটো কিডনি বিকল হয়ে গিয়েছে। পরে তারা সেই মহিলাকে চাপ দেয়, নিজের একটা কিডনি অথবা ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য।
কানপুরের চাকেরি এলাকার পুলিস, যৌতুকের জন্য হয়রানি, প্রতারণা ও নিষ্ঠুতার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেছে। মহিলাটি জানিয়েছেন, তার সঙ্গে নিশান্ত কুমারের বিয়ে হয়েছিল ২০২৩ সালের ২২শে জুন। নিশান্ত কুমার লখনউর বাসিন্দা। তাছাড়াও মহিলার পরিবার থেকে তার স্বামীর পরিবারকে গয়না, ৮ লক্ষ টাকা এবং মাহিন্দ্রা থার এসইউভি দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগে মহিলাটি জানিয়েছেন, লখনউতে তার স্বামীর বাড়িতে তিনি অদ্ভুত এক পরিস্থির সম্মুখীন হয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, নিশান্ত শারীরিক সম্পর্কের কোনও আগ্রহ তার সঙ্গে দেখাননি।
তিনি অভিযোগে বলেছেন, মাঝে মধ্যে তার শ্বাশুড়ি তাদের দুজনের মাঝখানে ঘুমাতেন। তার শ্বশুড়মশাই তার ঘরের দরজায় টোকা না দিয়েই প্রবেশ করতেন। এবং অনুমতি ছাড়াই তার ছবি তুলতেন। যখনই সে নিশান্তকে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে অনিচ্ছার ব্যাপারে প্রশ্ন করত, নিশান্ত উত্তর এড়িয়ে যেত এবং তাকে অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে করে নেওয়ার কথা বলত।
মহিলাটি বলেছেন, তার স্বামী প্রতিদিন দশটা করে ঔষুধ খেত। এবং তার পরিবার বলত, সে হাইপারটেনশনে ভুগছেন। তাছাড়াও তিনি জানতে পারে তার স্বামীর সঙ্গে অন্য এক মহিলার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। এবং এই ব্যাপারটি তার পরিবার আগের থেকেই জানত।
২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে সেই মহিলা তার ননদকে সমস্ত বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। এবং কেবল তার হস্তক্ষেপেই তার স্বামী তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। পরে সে ননদের সঙ্গে তার শ্বাশুড়ির কথোপকথোন আড়ি পেতে শুনেছে। তিনি স্পষ্ট শোনেন 'এই ফাইলটি লুকাতে হবে'। পরে তিনি যখন সেই লুকানো ফাইলটি খুঁজে পায়, তিনি হতবাক হয়ে যান। ফাইলটিতে ছিল, নিশান্তের মেডিক্যাল রিপোর্ট। সেখানে লেখা, আসক্তির কারণে তার দুটি কিডনি বিকল হয়ে যায় এবং তার ডায়ালাইসিস চলছিল।
মহিলাটি এবং তার পরিবার এই বিষয়ে শ্বশুড়বাড়ির লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা তাকে দুটি বিকল্প দেয়--- ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য অথবা তার একটি কিডনি নিশান্তকে দিতে হবে।
২০২৪ সালের ১১ই অক্টোবার, মহিলাটি তার শ্বশুড়বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান। তার অভিযোগ অনুযায়ী, শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা যৌতুকে দেওয়া গয়না নিজেদের কাছে রেখে দেয়। এখন সেই মহিলা কানপুরেই থাকে।
পুলিস নিশান্ত ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন। সিনিয়র পুলিস অফিসার অভিষেক পাণ্ডে বলেছেন, ' আমরা একটি মামলা দায়ের করেছি এবং তদন্ত চলছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে'।
