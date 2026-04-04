Kanpur Incident: প্রখর রোদে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লেন মা, সঙ্গের খুদে সন্তান আকুল দৌড়ল জল খুঁজতে: আশপাশের লোকজন তুলল রিলস

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
kanpur woman collapsed: রাস্তায় অজ্ঞান মা। খালি পায়ে গরম রাস্তায় মাকে বাঁচানোর তীব্র চেষ্টা তার ছেলের। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এই ভিডিয়ো।   

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 4, 2026, 08:29 PM IST
রাস্তায় অজ্ঞান মহিলা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে কানপুরের তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে। উত্তরপ্রদেশে তীব্র গরম। এই ভয়ংকর গরমেই এক মহিলা শহরের রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তার ৮ বছরের ছেলে। বাচ্চাটি খালি পায়ে, ঘামে ভিজে, ভয়ে কাঁপছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়ে এই ভিডিয়ো। 

Add Zee News as a Preferred Source

ভিডিয়োতে দেখা যায়, বাচ্চাটি খালি পায়ে গরম রাস্তায় দৌড়ে মায়ের কাছে ফিরে আসছে, হাতে তার জল। সে তার মায়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। এবং তার মুখে বারবার জল ঢালতে থাকে। মাকে জ্ঞানে ফেরাতে কঠোর চেষ্টা চালিয়ে যায় সেই খুদেটি। অবাক বিষয় হল, আশেপাশে ছিল বহু মানুষ। কিন্তু সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিল না কেউ। তারা শুধু দাঁড়িয়ে থাকল মোবাইলের ক্যামেরা নিয়ে। সাহায্য না করে গোটা ঘটনাটির ভিডিয়ো করছিল তারা। 

 

ভিডিয়োতে আরও দেখা যায়, ধীরে ধীরে মহিলাটি সাড়া দেয়। তার চোখ খুলতেই খুদেটি স্বতির নিঃশ্বাস ফেলে। বলা যেতে পারে, বাচ্চা ছেলেটি তার মায়ের প্রাণ বাঁচিয়েছে, যেখানে বড় মানুষরা পর্দার আড়ালে শুধু গোটা ঘটনাটি দেখে গেছে। 

কানপুরের তাপমাত্রা প্রায় ৩৩ ডিগ্রির আশেপাশে। চিকিত্‍সকের মতে, এই রকম গরমে দীর্ঘক্ষণ থাকা ভালো নয়। বিশেষ করে যারা খালি পায়ে রোদে পোড়া রাস্তায় হাঁটে এবং যারা প্রয়োজন মতো জল বা খাবার খায় না, তারা দ্রুত ক্লান্ত এবং অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। 

হঠাত্‍ অজ্ঞান হয়ে পড়া, সাড়া না দেওয়া—তীব্র রোদে থাকার ফলেই মহিলাটির এমন অবস্থা হয়। 

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই আবেগপূর্ণ হয়ে পড়ে নেটপাড়া। ভিডিয়ো থেকে দুটি অর্থ সামনে এসেছে। এক, মায়ের জন্য খুদের অটুট ভালোবাসা এবং অন্যদিকে সাহায্যের চেয়ে ভিডিয়ো বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা নিষ্ঠু দর্শক। 

ভিডিয়োটিতে একজন লিখেছেন, 'এই বয়সে, বাচ্চাটি যেই দায়িত্ব পালন করেছে তা দেখে আমাদের লজ্জা করা উচিত'। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Kanpur incidentkanpur woman collapsed.Zee 24 Ghanta
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

