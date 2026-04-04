Kanpur Incident: প্রখর রোদে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লেন মা, সঙ্গের খুদে সন্তান আকুল দৌড়ল জল খুঁজতে: আশপাশের লোকজন তুলল রিলস

Kanpur Incident: প্রখর রোদে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লেন মা, সঙ্গের খুদে সন্তান আকুল দৌড়ল জল খুঁজতে: আশপাশের লোকজন তুলল রিলস
kanpur woman collapsed: রাস্তায় অজ্ঞান মা। খালি পায়ে গরম রাস্তায় মাকে বাঁচানোর তীব্র চেষ্টা তার ছেলের। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এই ভিডিয়ো।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে কানপুরের তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে। উত্তরপ্রদেশে তীব্র গরম। এই ভয়ংকর গরমেই এক মহিলা শহরের রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তার ৮ বছরের ছেলে। বাচ্চাটি খালি পায়ে, ঘামে ভিজে, ভয়ে কাঁপছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়ে এই ভিডিয়ো।
ভিডিয়োতে দেখা যায়, বাচ্চাটি খালি পায়ে গরম রাস্তায় দৌড়ে মায়ের কাছে ফিরে আসছে, হাতে তার জল। সে তার মায়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। এবং তার মুখে বারবার জল ঢালতে থাকে। মাকে জ্ঞানে ফেরাতে কঠোর চেষ্টা চালিয়ে যায় সেই খুদেটি। অবাক বিষয় হল, আশেপাশে ছিল বহু মানুষ। কিন্তু সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিল না কেউ। তারা শুধু দাঁড়িয়ে থাকল মোবাইলের ক্যামেরা নিয়ে। সাহায্য না করে গোটা ঘটনাটির ভিডিয়ো করছিল তারা।
ভিডিয়োতে আরও দেখা যায়, ধীরে ধীরে মহিলাটি সাড়া দেয়। তার চোখ খুলতেই খুদেটি স্বতির নিঃশ্বাস ফেলে। বলা যেতে পারে, বাচ্চা ছেলেটি তার মায়ের প্রাণ বাঁচিয়েছে, যেখানে বড় মানুষরা পর্দার আড়ালে শুধু গোটা ঘটনাটি দেখে গেছে।
কানপুরের তাপমাত্রা প্রায় ৩৩ ডিগ্রির আশেপাশে। চিকিত্সকের মতে, এই রকম গরমে দীর্ঘক্ষণ থাকা ভালো নয়। বিশেষ করে যারা খালি পায়ে রোদে পোড়া রাস্তায় হাঁটে এবং যারা প্রয়োজন মতো জল বা খাবার খায় না, তারা দ্রুত ক্লান্ত এবং অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।
হঠাত্ অজ্ঞান হয়ে পড়া, সাড়া না দেওয়া—তীব্র রোদে থাকার ফলেই মহিলাটির এমন অবস্থা হয়।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই আবেগপূর্ণ হয়ে পড়ে নেটপাড়া। ভিডিয়ো থেকে দুটি অর্থ সামনে এসেছে। এক, মায়ের জন্য খুদের অটুট ভালোবাসা এবং অন্যদিকে সাহায্যের চেয়ে ভিডিয়ো বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা নিষ্ঠু দর্শক।
ভিডিয়োটিতে একজন লিখেছেন, 'এই বয়সে, বাচ্চাটি যেই দায়িত্ব পালন করেছে তা দেখে আমাদের লজ্জা করা উচিত'।
