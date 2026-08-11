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ব্যাংকের লকারও নিরাপদ নয়: ৫০ লক্ষের সোনার গয়না উধাও, পথে বসলেন রেশমী-- ভয়ংকর ঘটনা

State Bank Locker: রেশমি অরোরা জানান, সেই লকারে তাঁর বিয়ের গয়না ও পরিবারের বহু মূল্যবান সোনার অলঙ্কার রাখা ছিল, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 11, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:54 PM IST
ব্যাংকের লকারও নিরাপদ নয়: ৫০ লক্ষের সোনার গয়না উধাও, পথে বসলেন রেশমী-- ভয়ংকর ঘটনা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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