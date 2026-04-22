  • Kapil Sibal: পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থা জারি, অসাংবিধানিক উপায়ে, মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ!

Kapil Sibal: 'পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থা জারি, অসাংবিধানিক উপায়ে', মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ!'

Kapil Sibal on Bengal Assembly Election: নির্বাচন কমিশনকে ধুয়ে দিলেন কপিল সিব্বল। একাধারে আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ কপিল সমাজবাদী পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ। বিশিষ্ট আইনজীবী হিসেবে দেশ জুড়ে খ্যাত তিনি। ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বললেন বিস্ফোরক সব কথাবার্তা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 22, 2026, 02:50 PM IST
Kapil Sibal: 'পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থা জারি, অসাংবিধানিক উপায়ে', মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ!'
মমতার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনই নির্বাচনে লড়ছে? বিস্ফোরক কপিল সিব্বল!

রাজীব চক্রবর্তী: নির্বাচন কমিশনকে ধুয়ে দিলেন কপিল সিব্বল (Kapil Sibal)। কপিল সিব্বল একাধারে আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ (Kapil Sibal, lawyer and politician)। সমাজবাদী পার্টির (Samajwadi Party) রাজ্যসভার সাংসদ (Member of Parliament Rajya Sabha) তথা বিশিষ্ট আইনজীবী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal Assembly Election 2026 ) নিয়ে বললেন বিস্ফোরক সব কথাবার্তা।

বাংলায় জরুরি অবস্থা

বাংলা নিয়ে কপিল সিব্বল সাংবাদিকদের মুখোমুখি। তিনি বললেন, 'এমন মনে হচ্ছে যেন পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। সাংবিধানিক পদ্ধতিতে নয়, অসাংবিধানিক উপায়ে।'

বিজেপি নয়, নির্বাচনে লড়ছে নির্বাচন কমিশন!

কপিল সিব্বল পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 'মনে হচ্ছে, মমতাকে হারাতে বিজেপি নয়, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে লড়ছে।'

ভোটার বাদ

রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইনজীবী কপিল সিব্বল নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগে বলেন-- '২৭ লাখ ভোটার ভোট দিতে পারবেন না'! মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিজেই লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি করেন। মুর্শিদাবাদে ১১ লাখ, মালদায় ৮ লাখ ভোট কাটা হয়েছে। এআই ব্যবহার করে সব নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নিজেই লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি করছে।'

এত বাহিনী কেন?

বাহিনী নিয়েও খড়্গহস্ত কপিল সিব্বল। ক্রুদ্ধ কপিল জানান, '২৪০০ প্ল্যাটুন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এমনটা আগে কখনও দেখেছেন আপনারা? জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বাহিনী পাঠানো হচ্ছে। সুরাট থেকে ৫ হাজার লোক পাঠানো হচ্ছে। তারা ট্রেন পাচ্ছে না। অথচ বিজেপি ট্রেন ভাড়া করে লোক পাঠাচ্ছে। এই অভিযোগ কাকে করব! মণিপুরে অশান্তি চলছে। সেখানে বাহিনী নেই! জম্মু কাশ্মীরে অত বাহিনী নেই, যা পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো হচ্ছে!'

মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মুখের ভাষা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন কপিল। তিনি বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীরা কোন ভাষা ব্যবহার করছেন! কী চলছে!'। নির্বাচন কমিশনের দিকে তোপ দেগে বলেন, 'মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিজেই লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি করেন। মুর্শিদাবাদে ১১ লাখ, মালদায় ৮ লাখ ভোট কাটা হয়েছে। একজন মহিলার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এত জোর লাগিয়েছেন মোদিজি! ৪৮৩ জনকে বদলি করা হয়েছে। এত ক্ষমতা এই দেশে কার আছে! এআই ব্যবহার করে সব নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নিজেই লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি করছে।
নির্বাচন কমিশন ভোটের দিন আরোহী-সহ মোটরবাইক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আশ্চর্যজনক ভাবে এটা মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কী!'ভগবানই এই দেশকে বাঁচাতে পারবেন। সংবিধানের উপর এটা একটা হামলা।‌ আক্রমণ।

'মমতাই জিতবেন'

কপিল সিবাল বলেন, ''যোগী আদিত্যনাথ স্বামী বিবেকানন্দের নাম নিয়ে বলেছেন, তিনি নাকি বলেছেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' আদিত্যনাথের ইতিহাসের সঙ্গে কোনো লেনদেন নেই। উনি শুধু বুলডোজার বোঝেন। এত কিছুর পরেও বলতে পারি, মমতা জয়ী হবেন। মহিলারা জয়ী হবেন। যাঁরা মহিলাদের উপর অত্যাচার চালান, তাঁরা হারবেন।''

অরবিন্দ কেজরীওয়ালও

ওদিকে অরবিন্দ কেজরীওয়ালও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মমতা দিদির সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। তাঁর প্রতি পূর্ণ সংহতি ও সমর্থন ব্যক্ত করেছি। তিনি অন্যতম এক কঠিন লড়াই লড়ছেন, যা ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লড়াই। সব প্রতিষ্ঠান এমনকি নির্বাচন কমিশনকেও (CEC) অপব্যবহার করা সত্ত্বেও মোদীজি হারবেন।'

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

