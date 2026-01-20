Watch Top Cop Suspended: অফিসে বসে বিভিন্ন মহিলাদের সঙ্গে মাখামাখি! VDO ভাইরাল হতেই সাসপেন্ড রাজ্যের টপ কপ, মুখ্যমন্ত্রী রেগে গিয়ে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Karnataka: কর্ণাটক পুলিসের শীর্ষ কর্মকর্তা ভিডিয়ো স্ক্যান্ডালে তুলকালাম! DGP ক. রামচন্দ্র রাওকে সাসপেন্ড।  ভিডিয়োতে মহিলাদের সঙ্গে সন্দেহজনক অবস্থায় ধরা পড়েছেন।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 20, 2026, 11:01 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অফিসে বসে বিভিন্ন মহিলার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি। অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ভাইরাল। কীর্তিমান আবার সাধারণ কোনও চাকরিজীবী নন, তিনি একজন সিনিয়র পুলিস অফিসার। ঘটনাটি কর্ণাটকের। ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, সিনিয়র পুলিস অফিসার রামচন্দ্র রাও নিজের অফিসে বসে বিভিন্ন মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের মজা নিচ্ছেন। ইতোমধ্যেই কর্ণাটক সরকার রাওকে সাসপেন্ড করে দিয়েছে।

ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার পর জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক মহলে ক্ষোভের সুনামি বয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া ভিডিয়োটি দেখার পরে খুবই রেগে গিয়েছিলেন এবং জানতে চেয়েছিলেন, পুলিস দফতরে এমন ঘটনা কীভাবে ঘটল। বিরোধী দলও নজর রাখছে, দেখার জন্য যে কি কোনও তদন্ত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা। এর একদিন পর, রাজ্য প্রশাসন ওই ঊর্ধ্বতন পুলিস কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। বরখাস্তে বলা হয়, 'সরকারি কর্মকর্তার মর্যাদার সঙ্গে মেলেনি এমন অশ্লীল আচরণ করেছেন এবং সরকারের জন্য লজ্জার কারণ হয়েছেন।'

ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, অফিসে বসে ইউনিফর্মে বিভিন্ন মহিলাকে আলিঙ্গন এবং চুম্বন করছেন। সূত্র বলছে, ভিডিয়োটি গোপনে রেকর্ড করা হয়েছে। এতে দেখা যায় মহিলারা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন পোশাকে অফিসে এসেছেন। আর রাও তাদের সঙ্গে অফিসের সময়ে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত কাটাচ্ছেন। ভাইরাল ভিডিয়োর সঙ্গে অডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হয়। যেখানে রামচন্দ্র রাও মহিলাদের সঙ্গে অশ্লীল কথাবার্তায় মত্ত। 

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা:

কর্ণাটক মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারমাইয়া বলেছেন, যদি তিনি দোষী প্রমাণিত হন তবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 'আমি সকালেই এ কথা জানতে পেরেছি। আমরা তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব। পুলিস অফিসার যতই সিনিয়র হোন না কেন, আইন সকলের উপরে।'

রাওয়ের পালটা দাবি:

যদিও রামচন্দ্র রাও এই অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করে দিয়েছেন। তিনি দাবি করে বলেছেন, ভিডিয়োটি মিথ্যে এবং তৈরি করা। এটি মর্ফ করা হয়েছে। মানুষ তাকে টার্গেট করছে। তিনি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্য়মকে বলেছেন, 'আমি আট বছর আগে বেলাগাভি-তে সেখানে ছিলাম, এটা অনেক আগের কথা। আমরা আমাদের অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা বলেছি এবং ব্যবস্থা নিচ্ছি। এটা আমাদের জন্য হতবাক করার মতো ঘটনা। ভিডিওটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিছু হয়েছে কিনা জানি না; তদন্ত ছাড়া কিছু প্রকাশ পেত না। অবশ্যই তদন্ত করা উচিত। এমন মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে।' 

রামচন্দ্র রাও হোম মিনিস্টারের সঙ্গেও দেখা করেছেন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু এরপরও তিনি নিজের সাসপেশনকে আটকাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

রামচন্দ্র রাওয়ের বিতর্কিত অতীত:
এর আগে সোনা পাচার মামলায় রাওয়ের নাম জড়িয়েছিল। যেখানে তার নামে অভিযোগ উঠেছিল, তিনি তাঁর সত্‍ মেয়ে এবং অভিনেতা রান্যা রাওকে সোনা পাচারে সাহায্য করেছিলেন। যারা গত বছরই গ্রেফতার হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, তিনি সরকারি প্রোটোকল এবং পুলিস এসকোর্ট ব্যবহার করে তাকে কাস্টমস এবং পুলিস চেক এড়াতে সাহায্য করেছিলেন। এ পরিস্থিতির পর, রাও, যিনি তখন কর্ণাটক পুলিস হাউজিং ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন, মার্চে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়।

পরবর্তীতে, তদন্ত শেষে রাজ্য সরকার তাকে পুনর্বহাল করে। আগস্টে তাকে সিভিল রাইটস ডিরেক্টরেটের DGP হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

