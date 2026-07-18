/ডাক্তার স্বামী ও ৮ এর সন্তানকে কুপিয়ে মেরে পাশে বসে রিলস দেখছিল প্রিয়ঙ্কা: কেন মারল? পুলিসি তদন্তে হাড়হিম তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্নাটকে উচ্চ-নিরাপত্তার বিলাস বহুতল আবাসনে ঘটে গেল এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পেশায় অ্যানেস্থেটিস্ট (Anesthetist - যিনি অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে অচেতন করেন) ৪৫ বছর বয়সী এক চিকিৎসককে তার নিজের ফ্ল্যাটেই রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত উদ্ধার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই একই ঘর থেকে তাঁর ৮ বছর বয়সী বিশেষভাবে সক্ষম পুত্র সন্তানকেও গুরুতর জখম ও রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় দুদিন আগেই। প্রাথমিক তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিস নিহতের স্ত্রীকে আটক করেছে। সেই ঘটনার তদন্তে এবার চাঞ্চল্যকর মোড়।
ঘটনার বিবরণ:
মৃত চিকিৎসকের নাম ডঃ কিরণ হোনান্নাভার (Dr. Kiran Honannavar)। তিনি ধরওয়াড়ের চিরায়ু হাসপাতালের একজন জনপ্রিয় অ্যানেস্থেটিস্ট ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ডঃ প্রিয়াঙ্কা (Dr. Priyanka) পেশায় একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ (Ophthalmologist) এবং তাঁদের ৮ বছরের ছেলেকে নিয়ে ওই আবাসনের ৬ তলার একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন।
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে গত বুধবার (১৫ জুলাই, ২০২৬)। ওই দিন সকাল থেকে ডঃ কিরণের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বারবার ফোন করা সত্ত্বেও ডঃ কিরণ ফোন তুলছিলেন না। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, আত্মীয়রা যখন তাঁর স্ত্রী ডঃ প্রিয়াঙ্কাকে ফোন করেন, তখন তিনি একেকবার একেক রকম কথা বলেন। প্রথমে তিনি জানান যে ডঃ কিরণ ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এরপর আবার বলেন যে তিনি কাজের উদ্দেশ্যে বাইরে গেছেন।
স্ত্রীর এই ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ ও সন্দেহজনক কথাবার্তায় আত্মীয়দের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় ডঃ কিরণের এক আত্মীয় সরাসরি তাঁদের ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে ঘরের ভেতরের দৃশ্য দেখে তিনি স্তব্ধ হয়ে যান।
তিনি দেখেন, ডঃ কিরণ ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত পড়ে আছেন এবং অন্য একটি ঘরে তাঁদের ৮ বছরের সন্তান শরীরের একাধিক জায়গায় ছুরির আঘাত নিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এরপরই দ্রুত পুলিসে খবর দেওয়া হয় এবং গুরুতর আহত শিশুটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে সে এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।
তদন্তে পুলিসের ভূমিকা ও স্ত্রীর আচরণ:
হুবলি-ধরওয়াড়ের পুলিস কমিশনার এন. শশীকুমার জানিয়েছেন যে, আবাসনটি অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ঘটনার সময়ে বাইরে থেকে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি বা দুষ্কৃতী ওই ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেনি। ঘটনার সময় ঘরে কেবল ডঃ কিরণ, তাঁর স্ত্রী ডঃ প্রিয়াঙ্কা এবং তাঁদের সন্তানই উপস্থিত ছিলেন।
ঘটনাস্থলে আত্মীয়রা যখন পৌঁছন, তখন ডঃ প্রিয়াঙ্কার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে যায়, যেখানে দেখা যায় তিনি তাঁর মৃত স্বামী এবং আহত সন্তানের পাশেই ভাবলেশহীনভাবে ফোন স্ক্রোল করছেন (যদিও পুলিস এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করছে)। পুলিস ডঃ প্রিয়াঙ্কাকে হেফাজতে নিয়ে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং একেকবার একেক রকম বয়ান দিতে থাকেন। পারিবারিক কলহের জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে পুলিস প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে। পরবর্তীতে ডঃ প্রিয়াঙ্কার অপরাধ স্বীকারের বিষয়টি এই মামলার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেয়।
চিকিৎসক দম্পতির এই মর্মান্তিক এবং হিংসাত্মক ঘটনাটি স্থানীয় এলাকা তথা চিকিৎসা মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া ফেলেছে। সুচিকিৎসক হিসেবে পরিচিত এই দম্পতির অন্দরমহলে এমন কী ক্ষোভ বা পারিবারিক বিবাদ লুকিয়ে ছিল, যার পরিণতি এমন ভয়াবহ রূপ নিল, তা খতিয়ে দেখছে শহরতলি থানার (Suburban Police Station) পুলিস।
ডঃ কিরণের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে। পুলিস জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এবং আহত শিশুটি একটু সুস্থ হয়ে ওঠার পর তার বয়ান মিললে ঘটনার আসল রহস্য ও নৃশংসতার সঠিক সময়ক্রম সম্পূর্ণ পরিষ্কার হবে।
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