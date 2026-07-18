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ডাক্তার স্বামী ও ৮ এর সন্তানকে কুপিয়ে মেরে পাশে বসে রিলস দেখছিল প্রিয়ঙ্কা: কেন মারল? পুলিসি তদন্তে হাড়হিম তথ্য

Karnataka Crime News: স্ত্রীর এই ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ ও সন্দেহজনক কথাবার্তায় আত্মীয়দের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় ডঃ কিরণের এক আত্মীয় সরাসরি তাঁদের ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে ঘরের ভেতরের দৃশ্য দেখে তিনি স্তব্ধ হয়ে যান।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 18, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:54 AM IST
ডাক্তার স্বামী ও ৮ এর সন্তানকে কুপিয়ে মেরে পাশে বসে রিলস দেখছিল প্রিয়ঙ্কা: কেন মারল? পুলিসি তদন্তে হাড়হিম তথ্য
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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