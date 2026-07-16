/রক্তস্নাত স্বামী-সন্তান, পাশে শুয়ে নির্বিকারে মোবাইল ঘাঁটছেন চিকিৎসক স্ত্রী! অভিজাত ফ্ল্যাটে হাড়হিম করা রহস্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিলাসবহুল ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার চিকিত্সকের রক্তাক্ত দেহ। নিহত চিকিত্সকের নাম ডা. কিরণ হোনান্নাভার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। তিনি পেশায় একজন অ্যানেশেথিসিস্ট ছিলেন। গত বুধবার সন্ধ্যায় ওই আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে তাঁর ৮ বছর বয়সী ছেলেকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তার শরীরে একাধিক ছুরির আঘাত রয়েছে। কর্ণাটকের ধারওয়াড়ের শহরতলি (সাবারবান) থানার পুলিস এই ঘটনায় নিহতের স্ত্রী ডা. প্রিয়াঙ্কাকে আটক করেছে। প্রিয়াঙ্কা পেশায় একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। পুলিস তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিসের অনুমান, পারিবারিক কলহের জেরে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড।
কীভাবে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে?
ডা. কিরণের আত্মীয় ও বন্ধুরা গত মঙ্গলবার রাত এবং বুধবার সকাল থেকে বারবার তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা ফোন ধরেন। তিনি আত্মীয়দের প্রথমে জানান যে কিরণ বিশ্রাম নিচ্ছেন। পরে আবার ফোন করা হলে তিনি বলেন যে কিরণ ডিউটির জন্য বাইরে গিয়েছেন।
কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কিরণের সঙ্গে কেউ কোনো যোগাযোগ করতে পারেনি। এতে আত্মীয়দের মনে সন্দেহ ও উদ্বেগ তৈরি হয়। তাঁরা সরাসরি ওই ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হন। ফ্ল্যাটে ঢুকে আত্মীয়রা আঁতকে ওঠেন। পুরো অ্যাপার্টমেন্টে রক্তবন্যা। তাঁরা দেখেন, একটি ঘরের ভেতর ডা. কিরণ রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত পড়ে আছেন। অন্য একটি ঘরে তাঁদের ৮ বছরের সন্তান গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে ছিল। তার শরীরে একাধিক ছুরির আঘাত।
অভিযুক্ত স্ত্রীর তাজ্জব করা কাণ্ড
এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যেই আত্মীয়রা দেখেন, অভিযুক্ত স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা বিছানায় শুয়ে আছেন। তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নিজের মোবাইল স্ক্রোল করছিলেন। ঘটনার সময়ের একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে, যেখানে স্বামী ও সন্তানের রক্তাক্ত দেহের পাশে তাঁকে মোবাইল ঘাটতে দেখা গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে খবর দেন।
খবর পেয়েই হুব্বাল্লি-ধারওয়াড়ের পুলিস কমিশনার এন শশীকুমার ব্যক্তিগতভাবে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিস যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, তখন শিশুটি তখনও নিশ্বাস নিচ্ছিল। পুলিস কমিশনার নিজে উদ্যোগী হয়ে দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করেন। তিনি তাকে একটি কাছাকাছি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানে শিশুটির চিকিৎসা চলছে।
পুলিসের কী বক্তব্য
পুলিস জানিয়েছে, যে আবাসনটিতে এই ঘটনা ঘটেছে, সেটি অত্যন্ত সুরক্ষিত। সেখানে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত এবং সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, ঘটনার সময় ফ্ল্যাটে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান ছাড়া অন্য কোনো বাইরের ব্যক্তি প্রবেশ করেননি। ফলে ঘরের ভেতর থাকা মানুষদের মধ্যেই কেউ এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে স্পষ্ট।
পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদে প্রিয়াঙ্কা একটি 'শক' বা মানসিক জড়তার মধ্যে রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। তিনি তদন্তকারীদের কাছে লাগাতার অসংলগ্ন, অস্বাভাবিক এবং একেক সময় একেক রকম কথাবার্তা বলছেন। ডা. কিরণের পরিবারের সদস্যরা সরাসরি প্রিয়াঙ্কার বিরুদ্ধেই খুনের অভিযোগ এনেছেন। তবে পুলিস এখনই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রিয়াঙ্কার অপরাধ নিশ্চিত করেনি। তারা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।
অন্যদিকে, আক্রান্ত শিশুটির মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিছু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তবে পুলিস এখনও সরকারিভাবে এই বিষয়ে কিছু নিশ্চিত করেনি এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রেখেছে। এই ঘটনায় শহরতলি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, মৃতদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর এবং সিসিটিভি ফুটেজ বিস্তারিত পরীক্ষার পর হত্যাকাণ্ডের আসল কারণ, উদ্দেশ্য এবং সঠিক সময় পুরোপুরি পরিষ্কার হবে। ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিস দুই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেই কথা বলছে এবং তথ্য সংগ্রহ করছে।
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