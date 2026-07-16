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রক্তস্নাত স্বামী-সন্তান, পাশে শুয়ে নির্বিকারে মোবাইল ঘাঁটছেন চিকিৎসক স্ত্রী! অভিজাত ফ্ল্যাটে হাড়হিম করা রহস্য

Karnataka Shocker: প্রিয়াঙ্কা বর্তমানে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। লাগাতার অসংলগ্ন ও অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলছেন। একেক সময় একেক রকম কথাবার্তা বলছেন। ডা. কিরণের পরিবারের সদস্যরা সরাসরি প্রিয়াঙ্কার বিরুদ্ধেই খুনের অভিযোগ এনেছেন। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 16, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:49 PM IST
রক্তস্নাত স্বামী-সন্তান, পাশে শুয়ে নির্বিকারে মোবাইল ঘাঁটছেন চিকিৎসক স্ত্রী! অভিজাত ফ্ল্যাটে হাড়হিম করা রহস্য
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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