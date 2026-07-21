/দুই সন্তান ও স্ত্রীকে মেরে আত্মঘাতী যুবক, চিঠিতে লিখে গেলেন শেষ ইচ্ছের কথা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর! স্ত্রী ও দুই সন্তানকে খুন করে নিজে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন কর্ণাটকের মাইসুরুর এক যুবক। পুলিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে হুনসুর টাউনের নিউ মারুতি লেআউট এলাকায়। অভিযুক্ত হরিশ সুইসাইড নোট রেখে গেছেন। যেখানে লেখা ছিল যে উপরের ঘরের দোতলায় তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে।
কী লেখা চিঠিতে?
উদ্ধার হওয়া চিঠি অনুযায়ী, হরিশ তাঁর লকারে রাখা কিছু নথিপত্রের কথা জানিয়েছেন। সেই লকারের চাবি কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন সেকথাও চিঠিতে লিখে গিয়েছেন হরিশ। পুলিসের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, যেন জমির দলিলসহ ওই নথিপত্রগুলো চিঠিতে উল্লেখিত ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য কে সেই ব্যক্তি তার কথা জানায়নি পুলিস।
পুলিসের প্রাথমিক তদন্ত উঠে এসেছে, ৪০ বছর বয়সী হরিশ এই হত্যাকাণ্ড ঘটানোর ৩ দিন আগেই তাঁর মাকে ঠাকুমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পুলিসের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং তদন্ত চালিয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে ওই ভয়ংকর হত্যা তা এখনও স্পষ্ট নয়।
এদিকে, মেঘালয়ে হনিমুনে গিয়ে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত মূল আসামী সোনম রঘুবংশীকে সুপ্রিম কোর্ট দুটো রাস্তা বা বিকল্প দিয়েছে। মেঘালয় সরকার সোনমের জামিনের বিরুদ্ধে যে আবেদন করেছে, সুপ্রিম কোর্ট সেটির শুনানির সময় সোনমকে দুটি প্রস্তাব দেয়—হয় তিনি নিজে আত্মসমর্পণ করবেন যাতে জামিনের আবেদনের নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত সরকারি সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণ করা যায়, অথবা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মামলাটি লড়বেন।
বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি পি বি ভারালে-র বেঞ্চ সোনমের আইনজীবীকে জানান, আদালত মেঘালয় সরকারের করা আপিলটি শুনবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে, অথবা সোনমকে আপাতত আত্মসমর্পণ করতে বলবে যাতে আপিল বিচারাধীন থাকা অবস্থাতেই বিচারপ্রক্রিয়া এগিয়ে যেতে পারে।
আদালত তার পর্যবেক্ষণ বলে, আপনার (সোনমের আইনজীবীর) কাছে ২টি রাস্তা খোলা রয়েছে। হয় আমরা মামলার মেরিটের ভিত্তিতে আদেশ দেব, অথবা আপনাকে আত্মসমর্পণ করতে বলব যাতে সরকারি সাক্ষীরা আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন—আর এর মধ্যেই আমরা জামিনের বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।
সোনমের আইনজীবী বিষয়টি নিয়ে তাঁর মক্কেলের মতামত জানতে সময় চান এবং জানান যে তিনি বৃহস্পতিবারের মধ্যে আদালতে উত্তর দেবেন।
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