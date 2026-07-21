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দুই সন্তান ও স্ত্রীকে মেরে আত্মঘাতী যুবক, চিঠিতে লিখে গেলেন শেষ ইচ্ছের কথা

Karnataka Shocker: পুলিসের প্রাথমিক তদন্ত উঠে এসেছে, ৪০ বছর বয়সী হরিশ এই হত্যাকাণ্ড ঘটানোর ৩ দিন আগেই তাঁর মাকে ঠাকুমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 21, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:02 PM IST
দুই সন্তান ও স্ত্রীকে মেরে আত্মঘাতী যুবক, চিঠিতে লিখে গেলেন শেষ ইচ্ছের কথা
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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