Zee News Bengali
Oil Kumar: ভাত-রুটি ছেড়ে ৭-৮ লিটার ইঞ্জিন ওয়েলই রোজের খাবার! টানা ৩০ বছর এভাবেই বেঁচে প্রৌঢ় 'তেল কুমার'

Oil Kumar: ভাত-রুটির পাট নেই তাঁর জীবনে, বেঁচে আছেন গাড়ির মতোই! খাবার বলতে প্রৌঢ় বোঝেন লিটার-লিটার ইঞ্জিনের তেল! অলৌকিক বললেও কম বলা হবে...

শুভপম সাহা | Sep 21, 2025, 05:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা...'! ভারতে এমনও এক মানুষ বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন, যিনি ভাত-রুটি ছেড়ে প্রতিদিন লিটার-লিটার ইঞ্জিনের তেলকেই বানিয়েছেন প্রতিদিনের খাদ্য! ঠিকই পড়লেন, প্রতিবেদনের সঙ্গে ভিডিয়ো জুড়ে দেওয়া হয়েছে, নিজের চোখে তা দেখতেও পাবেন!

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ইনস্টাগ্রামে 'আভালাকিপাভালাকি' নামের একটি ইনস্টা পেজ রয়েছে। যেখানে কন্টেন্ট বলতে-খাদ্য-জীবনধারা-বিপণন। সেই পেজ থেকেই একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, এক প্রৌঢ় ঢকঢক করে ইঞ্জিন ওয়েল পান করছেন অনায়াসে। ভিডিয়োর সঙ্গে সেই বিচিত্র মানুষের বিবরণ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, কর্নাটকের শিবমোগা জেলার বাসিন্দা 'ওয়েল কুমার' ('তেল কুমার) নামেই পরিচিত। ভাত-রুটির বদলে বিগত ৩৩ বছর ধরে তিনি পাতে রেখেছেন প্রতিদিন ৭-৮ লিটার ইঞ্জিন ওয়েল এবং চা! (যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল) 

চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীরা রীতিমতো হতবাক হয়ে গিয়েছেন যে, মানব শরীরের পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত এবং রীতিমতো মারণ এই ইঞ্জিনের তেল খেয়ে কী করে তেল কুমার দিব্যি সুস্থ-সবল আছেন এবং কখনই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়নি! তেল কুমারের মতে অনন্য জীবনযাত্রা কেবল ভগবান আয়প্পার আশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছে। তাঁর গল্প শুধু কর্ণাটকই নয়, দেশের সর্বাধিক আলোচিত চিকিৎসা রহস্যগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। যা প্রকৃত অর্থেই অলৌকিক ঘটনা হিসেবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে...

ইঞ্জিন তেল পান করা কেন ভয়ংকর?

চিকিৎসকদের মতে, মোটর বা ইঞ্জিন তেলে পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক পণ্য থাকে যা অত্যন্ত বিষাক্ত এবং ক্যানসার সৃষ্টিকারী। বিশেষজ্ঞরা এমন যে কোনও ধরনের পানীয় গ্রহণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। কারণ কেবল তাৎক্ষণিক নয়, দীর্ঘমেয়াদী বিপদের কারণ হতে পারে - বিশেষ করে যদি এটি ফুসফুসে প্রবেশ করে।

ইঞ্জিন তেলে ক্ষতিকারক পদার্থ থাকে যেমন:

পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন: পিএএইচ হল কার্সিনোজেনিক যৌগ যা দহন প্রক্রিয়ার সময় তৈরি হয়। বেনজো (এ) পাইরিন হল এমন এক যৌগ যা ক্যান্সারের ঝুঁকির তালিকায় রয়েছে।

ভারী ধাতু: ইঞ্জিন ওয়েলে অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, তামা এবং সীসার মতো উপাদান প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকে।

অ্যাডিটিভ: জিঙ্ক ডায়ালকাইলডিথিওফসফেট (জেডডিটিপি), ক্যালসিয়াম অ্যালকাইল ফেনেটস এবং ম্যাগনেসিয়াম সালফোনেট লিভার এবং স্নায়ুতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত।

দূষক: জল ছাড়াও, কাচ, কার্বন কণা এবং অপূর্ণ জ্বালানীর অবশিষ্টাংশ থাকে তেলের বিষাক্ততায়

স্বাস্থ্য ঝুঁকি: অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের মতে, শরীরে ইঞ্জিন তেল প্রবেশের কয়েকটি বিপদ রয়েছে...

ক্যান্সার: তেলের বেশিরভাগ যৌগই পরিচিত কার্সিনোজেনিক, যা ত্বক-লিভার-ফুসফুসে ক্যান্সারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়ে দেয়।

স্নায়বিক ক্ষতি: ইঞ্জিন তেলে থাকা ট্রাইক্রেসিল ফসফেট পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে, যার ফলে স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়।

প্রজনন ক্ষতি: এই সংযোজনগুলির দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শে প্রজনন বিষাক্ততা এবং বন্ধ্যাত্ব তৈরি করে।

অঙ্গের ক্ষতি: ভারী ধাতু এবং অন্যান্য দূষক মানুষের অঙ্গগুলিতে জমা হয়, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হয়, যা অপরিবর্তনীয়...

শ্বাসযন্ত্রের ঝুঁকি: রাসায়নিক নিউমোনাইটিস- তেল শ্বাসনালীতে প্রবেশের কারণে ফুসফুসের টিস্যুতে প্রদাহ তৈরি করে এবং আঘাত আনে।

জ্বালানি তেলের বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলি কী কী: দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, গলায় ব্যথা নাক, চোখ, কান, ঠোঁট বা জিভে ব্যথা বা জ্বালা-পোড়া,পেটে ব্যথা, মলত্যাগে রক্ত, ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব, কম রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘোরা, তন্দ্রা ও সারা শরীরে জ্বালাপোড়া

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

Subhapam Saha

Subhapam Saha

man drinks engine oilKarnatakaOil Kumar
