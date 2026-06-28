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বান্ধবীকে মারতে ভাড়া করা গাড়ির মধ্যেই বিস্ফোরণ বেপরোয়া যুবকের! মুহূর্তে ঘটে গেল ভয়ংকর ঘটনা

Karnataka Shocker: পুলিসের দাবি, চালকের সঙ্গে পুলিসের কথাবার্তার পর নগেন্দ্র আচমকা রামায়াকে বলে, চল আমরা একসাথে মরি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 28, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:17 PM IST
বান্ধবীকে মারতে ভাড়া করা গাড়ির মধ্যেই বিস্ফোরণ বেপরোয়া যুবকের! মুহূর্তে ঘটে গেল ভয়ংকর ঘটনা
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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