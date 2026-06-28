/বান্ধবীকে মারতে ভাড়া করা গাড়ির মধ্যেই বিস্ফোরণ বেপরোয়া যুবকের! মুহূর্তে ঘটে গেল ভয়ংকর ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্পর্কের টানাপোড়েন ভয়ংকর কাণ্ড কর্ণাটকে। গার্লফ্রেন্ডকে খুন করতে গিয়ে প্রাণ গেল যুবকের। কপালজোরে বাঁচলেন তরুণী। ব্যাস্ত রাস্তায় দাউদাউ করে পাড়ে ছাই হয়ে গেল ভাড়াকরা গাড়ি। শনিবার ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের তুমকুরের জোগিহাল্লির কাছে। আচমকা তীব্র বিস্ফোরণের পর দাউদাউ আগুন জ্বলে ওঠে গাড়িতে। নিহত হয়েছেন নগেন্দ্র(৩০) নামের ওই যুবক। লাফ দিয়ে প্রাণে বাঁচেন গাড়ির চালক ও তরুণী।
কীভাবে ঘটে গেল এমন ঘটনা
পুলিস সূত্রে খবর বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওই তরুণীকে মেরে ফেলার ছক ছিল নগেন্দ্র। কেন? কেননা তাঁর গার্লফ্রেন্ড রামায়া তাঁকে গত ৬ মাস ধরে এড়িয়ে ছলছিল। তার ফোন ব্লক করে দিয়েছিল। এদিকে, রামায়াকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল নগেন্দ্র।
বেঙ্গালুরুর সঞ্জয় গান্ধী হাসপাতালে ওটি অ্য়াসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন রামায়া। আর রামায়া থাকতেন বেঙ্গালুরুর জয়নগরে একটি ভাড়া বাড়িতে। শনিবার সেখানেই চলে যায় নগেন্দ্র। সেখানে গিয়ে রামায়ার সঙ্গে বাকবিতন্ডা জুড়ে দেয়। ওই ঘটনার সাক্ষী রামায়ার রুম মেট নয়না। নগেন্দ্র রামায়াকে ছুরি দেখিয়ে হুমকি দিতে থাকে সে যদি তার সঙ্গে যেতে না চায় তাহলে সে নিজে মরবে, পাশাপাশি রামায়াকেও মারবে। শেষপর্যন্ত সকাল ১১ টা নাগাদ নেগেন্দ্র একটি ক্যাব ভাড়া করে। প্রবীণ নামের এক চালকের সঙ্গে তারা আনকোলা রওনা দেয়।
এদিকে, বেগতিক দেখে নয়না ছোটেন সিদ্দাপুরা থানায়। সেখানে গিয়ে পুলিসকে গোটা ঘটনাটি বলেন। পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গাড়িটি সনাক্ত করে। চালকের সাথে যোগাযোগ করে। চালক পুলিসকে জানান যে গাড়িটি সিরা তালুকের কাল্লাম্বেল্লার দিকে যাচ্ছে। অপহরণের আশঙ্কা করে পুলিস চালককে নির্দেশ দেয় গাড়িটি যেন কাছের কোনও থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পুলিসের ধারণা, চালক ও পুলিসের কথোপকথন নগেন্দ্র শুনে ফেলেছিল। তার পরই সে ভীষণ রেগে যায়।
পুলিসের দাবি, চালকের সঙ্গে পুলিসের কথাবার্তার পর নগেন্দ্র আচমকা রামায়াকে বলে, চল আমরা একসাথে মরি। এরপর পকেট থেকে একটি দেশি বোমা বের করে। শুধু তাই নয়, নগেন্দ্র রামায়াকে ছুরি মেরে দেয়। পরিস্থিতি দেখে গাড়ি চালক প্রবীণ সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি থামিয়ে দেন। এরপরই রামায়া ও প্রবীণ লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। ঠিক এর পরই গাড়ির ভেতরে একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। আগুন ধরে যায় গাড়িটিতে। ঘটনাস্থলেই মারা যান নগেন্দ্র।
পুলিস জানিয়েছে, রামায়া গুরুতর আহত। হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। নগেন্দ্র এই বিস্ফোরক কোথা থেকে পেয়েছিলেন, বিস্ফোরণের ঠিক আগে আসলে কী কী ঘটেছিল এবং নগেন্দ্র আগে থেকেই এই পুরো ঘটনার পরিকল্পনা করেছিলেন কি না তা পুলিস তদন্ত করে দেখছে।
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