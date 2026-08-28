/তুলকালাম কাণ্ড: কাঁদতে কাঁদতে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন হেভিওয়েট নেতা, রাজনীতির ময়দানে শোরগোল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহুল চর্চিত 'বাল্মীকি কর্পোরেশন' দুর্নীতি কাণ্ডের জেরে ফের একবার কর্ণাটকের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী বি নাগেন্দ্র। একই দুর্নীতির অভিযোগে গত দুই বছরের মধ্যে এটি তাঁর দ্বিতীয়বার পদত্যাগ। শুক্রবার সন্ধ্যায় সংবাদমাধ্যমের সামনে কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়ে নিজের ইস্তফার কথা ঘোষণা করেন তিনি। বিরোধী দল বিজেপির তীব্র রাজনৈতিক চাপ ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির তদন্তের প্রেক্ষাপটেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি।
মহর্ষি বাল্মীকি তফশিলি উপজাতি উন্নয়ন নিগমের (Valmiki Corporation) কোটি কোটি টাকার অর্থ তছরুপের অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উত্তাল কর্ণাটকের রাজনীতি। অভিযোগ, উপজাতি কল্যাণের জন্য বরাদ্দ বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ ভুয়ো বা বেআইনি প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বেসরকারি অ্যাকাউন্টে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।
এই আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আসে নিগমের এক পদস্থ আধিকারিক পি চন্দ্রশেখরনের আত্মহত্যার পর। তিনি আত্মহত্যার আগে রেখে যাওয়া চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন কী ভাবে নিগমের কোটি কোটি টাকা সরানো হয়েছে। সেই সময় অর্থাৎ ২০২৪ সালের জুন মাসেও এই অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যাপক রাজনৈতিক শোরগোলের মুখে পড়ে প্রথমবার মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছিলেন নাগেন্দ্র।
পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (CBI) যৌথভাবে তদন্ত শুরু করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখা হয়। যদিও আইনি টানাপোড়েনের পর তিনি মন্ত্রিসভায় পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন，কিন্তু দুর্নীতির তদন্তের জাল আরও বিস্তৃত হতেই বিরোধীরা আবার তাঁর বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করে।
সম্প্রতি বিরোধী দল বিজেপি এই ইস্যুতে বিধানসভা ও রাজপথে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় এবং মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সরকারের ওপর নাগেন্দ্রকে অপসারণের জন্য তীব্র চাপ সৃষ্টি করে।
বিজেপির দাবি ছিল, আর্থিক তছরুপের তদন্তে যেখানে সিবিআই তৎপর এবং চার্জশিট পেশের প্রক্রিয়া চলছে, সেখানে অভিযুক্ত মন্ত্রীকে স্বপদে বহাল রাখা তদন্তকে প্রভাবিত করার শামিল।
শুক্রবার নিজের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বি নাগেন্দ্র। তিনি দাবি করেন, দলের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং বিরোধীদের অপপ্রচার বন্ধ করতেই তিনি স্বেচ্ছায় মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি আরও জানান, তিনি কোনও অন্যায় করেননি এবং নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমেই তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হবেন।
দুর্নীতিবিরোধী বার্তা দিয়ে ক্ষমতায় আসা কংগ্রেস সরকারের জন্য একই মন্ত্রীর একই কেলেঙ্কারিতে দ্বিতীয়বার পদত্যাগ নিঃসন্দেহে এক বিরাট অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। বিরোধীরা ইতোমধ্যেই এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকারের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে।
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