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তুলকালাম কাণ্ড: কাঁদতে কাঁদতে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন হেভিওয়েট নেতা, রাজনীতির ময়দানে শোরগোল

Karnataka minister B. Nagendra resigns: ২০২৪ সালের জুন মাসেও এই অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যাপক রাজনৈতিক শোরগোলের মুখে পড়ে প্রথমবার মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছিলেন নাগেন্দ্র। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 28, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:12 PM IST
তুলকালাম কাণ্ড: কাঁদতে কাঁদতে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন হেভিওয়েট নেতা, রাজনীতির ময়দানে শোরগোল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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