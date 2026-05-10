Minister Death: চারবারের বিধায়ক-মন্ত্রী, গরীবদের মসীহা: রবিবার ভোরে প্রয়াত হেভিওয়েট নেতা

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Karnataka: ৬৬ বছর বয়সে প্রয়াত কর্ণাটকের পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান মন্ত্রী। ফুসফুসের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে গত দুই মাস ধরে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। রবিবার ভোরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 10, 2026, 12:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার ভোরে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া। প্রয়াত কর্ণাটকের পরিকল্পনা মন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ডি সুধাকর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। দীর্ঘদিন রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের পর অবশেষে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বেঙ্গালুরুর কৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (KIMS)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত দুই মাস ধরে ফুসফুসের মারাত্মক সংক্রমণে ভুগছিলেন ডি সুধাকর। ওই হাসপাতালেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। হাসপাতালের মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডঃ আর চিন্নাদুরাই জানিয়েছেন, ১০ মে, ২০২৬ তারিখ রবিবার ভোর ৩টে ১৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মন্ত্রী। চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে চিরবিদায় নিলেন এই জননেতা।

হাসপাতাল সূত্রে আরও জানা যায়, সুধাকর প্রথমে হাঁটু অস্ত্রোপচারের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ দেখা দেয় এবং পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। গত ২০ এপ্রিল তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এক চিকিত্‍সক জানিয়েছেন, তিনি ‘ফুল লাইফ সাপোর্ট’ বা ভেন্টিলেশনে ছিলেন। এমনকি তাঁর ফুসফুস প্রতিস্থাপনের (Lung Transplantation) প্রস্তুতিও চলছিল। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া শুরুর আগেই মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি টিমের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি প্রয়াত হন।

কে ছিলেন এই ডি সুধাকর?
ডি সুধাকর ছিলেন কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ জেলার হিরিউর কেন্দ্রের বিধায়ক। তিনি কেবল একজন মন্ত্রীই ছিলেন না, বরং চিত্রদুর্গ জেলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবেও গুরুদায়িত্ব পালন করছিলেন। দুই দশকেরও বেশি সময়ের রাজনৈতিক জীবনে তিনি অনগ্রসর শ্রেণী, দলিত এবং কৃষক সম্প্রদায়ের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দলের সাংগঠনিক কাজেও তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

সুধাকর চারবারের বিধায়ক ছিলেন। ২০০৪ সালে চেল্লাকেরে কেন্দ্র থেকে প্রথমবার নির্বাচিত হন। কেন্দ্রটি সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় ২০০৮ সালে তিনি হিরিউর থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে জেতেন। ২০১৩ ও ২০২৩ সালেও তিনি হিরিউর থেকে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হন।

২০০৮ সালে তিনি বিজেপি সরকারকে সমর্থন দিয়ে বিএস ইয়েদুরাপ্পা মন্ত্রিসভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হন। পরে তিনি মুজরাই (ধর্মীয় অনুদান) দফতরের মন্ত্রিত্বও সামলান। বর্তমান সিদ্দারামাইয়া সরকারে তিনি পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান দফতরের দায়িত্বে ছিলেন।

জনসেবায় অনন্য

চিত্রদুর্গ জেলার খরা পরিস্থিতির সময় হিরিউরের হ্রদ সংলগ্ন এলাকায় তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পশুখাদ্য চাষ করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছিলেন। তাঁর এই মানবিক কাজ আজও স্থানীয় মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি চিত্রদুর্গ ডিসিসি (DCC) ব্যাংকের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

সুধাকরের প্রয়াণে কর্ণাটকের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া লিখেছেন, 'কয়েকদিন আগেই আমি হাসপাতালে ওঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে উনি সুস্থ হয়ে ফিরবেন। সুধাকর ছিলেন জনসেবায় নিবেদিতপ্রাণ এক ব্যক্তিত্ব। চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা এবং আমাদের সবার প্রার্থনা সত্ত্বেও আজ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক একটি মুহূর্ত।'

উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার, যাঁকে সুধাকর নিজের রাজনৈতিক মেন্টর বা গুরু মানতেন। তিনি সুধাকরকে একজন 'গরিবের হিতৈষী' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, 'আমার ক্যাবিনেট সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডি সুধাকরের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। যখনই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, সবসময় নিজের এলাকার উন্নয়নের কোনো না কোনো প্রস্তাব নিয়ে আসতেন। নিজের নির্বাচনি কেন্দ্রের মানুষের প্রতি তাঁর যে গভীর ভালোবাসা ছিল, এটি তারই প্রমাণ।'

এ ছাড়াও রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দিনেশ গুন্ডু রাও সুধাকরের প্রয়াণকে কংগ্রেস দলের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাজ্য একজন দক্ষ প্রশাসক এবং সাধারণ মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধিকে হারাল। ডি সুধাকরের মৃতদেহ তাঁর নির্বাচনী এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে সাধারণ মানুষ ও অনুগামীরা তাঁদের প্রিয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

