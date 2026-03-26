Professor Proposes Student: ক্লাসের মধ্যে ছাত্রীকে প্রপোজ করায় প্রফেসরকে লাগাতার জুতোপেটা

Professor Proposes Student: ক্লাসের মধ্যে ছাত্রীকে প্রপোজ করায় প্রফেসরকে লাগাতার জুতোপেটা
Professor proposes to student: সারা ক্লাসের মধ্যে ছাত্রীকে ভালোবাসার প্রস্তাব এক প্রফেসরের। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:সমালোচনার মুখে বেঙ্গালুরুর শ্রী সিদ্ধার্থ ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার। অভিযোগ অনুযায়ী, একজন প্রফেসর তার এক ছাত্রীকে সারা ক্লাসের সামনে ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এর ফলে ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ ও হাতাহাতি শুরু হয়। এই ঘটনা বুধবারে ঘটেছিল বলে জানা যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার কারণে ঘটনাটি সামনে আসে।
প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রফেসরের নাম মহম্মদ। ক্লাসের মধ্যে তিনি দাবি করে বলেছেন যে, একটি ছাত্রী তাকে ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং তিনিও সেই ছাত্রীকে ভালোবাসেন। অবিলম্বে এই দাবি অস্বীকার করে দেয় সেই ছাত্রী। এবং সারা ক্লাসের সামনে প্রফেসরকে প্রশ্ন করেন।
একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, সেই প্রফেসর ছাত্রীকে জিজ্ঞসা করছে, 'তুমি কি বলনি, আই লাভ ইউ মহম্মদ, এটা কি তুমি বলনি'। তিনি আরও দাবি করেছেন যে তার বক্তব্যের সমর্থনে সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে।
পাল্টা ছাত্রীও সেই ফুটেজ দেখানোর দাবি জানান।
পরে সেই প্রফেসর ক্লাসরুম ছেড়ে বেরিয়ে যান। তিনি বলেছেন, সে পরের দিন ওই ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের চকলেট খেতে বলেন, যেগুলি তিনি ক্লাসে বিতরণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে জানা গেছে। তবে, তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়।
যে ঘটনা কথোপকথনে শুরু হয়েছিল তা দ্রুত হাতাহাতিতে পরিণত হয়। রির্পোট অনুযায়ী, সেই ছাত্রী প্রফেসরকে জুতো দিয়ে মারে। পরে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও তাতে যোগদান করে। তারা সেই প্রফেসরকে গালাগালি দেয় ও শারীরিক হেনস্থা করে। ঘটনার জেরে ক্যাম্পাসে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে। দ্রুত সেই পরিস্থিতি একটি বড় ধরনের অস্থিরতায় পরিণত হয়।
এই ঘটনা নেলামঙ্গলা রুরাল পুলিশ স্টেশনের অধিকারভুক্ত। পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, এখনও পর্যন্ত ছাত্রী বা অধ্যাপক কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি। কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি সম্পর্কে জানেন এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে, তবে পরবর্তী পদক্ষেপ অভিযোগ দায়ের করা হলে তবেই নেওয়া হবে।
