Railway clerk Controversy: লাইনে কাতারে কাতার লোক, কাউন্টারে বসে ফোনে চ্যাট করতে ব্যস্ত রেলকর্মী! ভাইরাল ভিডিয়ো...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যাত্রীদের উপেক্ষা করে ফোনে ব্যস্ত টিকিট ক্লার্ক, ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ায় সাসপেনশন। কর্ণাটকের একটি রেলস্টেশনে কর্তব্যরত এক টিকিট ক্লার্ককে বুধবার সাসপেন্ড করা হয়েছে, কারণ সোশ্যাল মিডিয়ায় তার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যায়, তিনি দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো যাত্রীদের উপেক্ষা করে ফোনে কথা বলছেন। ভিডিয়োতে দেখা যায়, তিনি টিকিট কাউন্টারে বসে নির্বিকারভাবে ফোনে কথা বলছেন, আর যাত্রীরা ধৈর্য হারাচ্ছেন।

বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, তিনি বারবার "এক মিনিট" বলে এড়িয়ে যান, যা চলতে থাকে প্রায় ১৫ মিনিট। অবশেষে এক যাত্রী সরাসরি প্রতিবাদ করেন, যার পরেই ভিডিয়োটি ভাইরাল হয় এবং রেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে তাকে সাসপেন্ড করে। প্রসঙ্গত, এদিন ভাইরাল ভিডিয়োতে শোনা যায়, এক অসন্তুষ্ট যাত্রী দেরি নিয়ে প্রশ্ন করছেন, কিন্তু ক্লার্ক তখনও ফোনে ব্যস্ত ছিলেন এবং শান্তভাবে বলেন, “অপেক্ষা করুন।” লাইনে থাকা অন্যান্য যাত্রীরাও অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকেন।

This happened at Yadgir Railway Station. The ticket issuer was busy talking to someone for over half an hour, while passengers stood in a long queue waiting for tickets. Shame on the railway department for such negligence. @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia @RailwaySeva #railway pic.twitter.com/dTUVrmBVqf

— Dreamer (@idukannadiga) July 29, 2025