Karnataka Shocker: দশম শ্রেণির ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে যৌন নির্যাতন! নগ্ন নাচে বাধ্য! পিজি রুমে যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে...

Karnataka Shocker: দশম শ্রেণির ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে যৌন নির্যাতন! নগ্ন নাচে বাধ্য! পিজি রুমে যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে...
Class 10 Girl Stripped and Assaulted in PG room: অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই সিনিয়র ছাত্ররা ওই ছাত্রীকে টার্গেট করে। টানা ৪ দিন ধরে পিজির রুমে ছাত্রীর উপর একটানা যৌন নির্যাতন চলে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর! ক্লাস টেনের ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে যৌন নির্যাতন! এমনকি নগ্ন নাচতেও বাধ্য! চরম ন্যক্কারজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে একটি পিজির মধ্যে। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল ওই পিজি মালিক ও হস্টেলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের বিরুদ্ধে।
অভিযোগ, বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে বানারহাটা এলাকায় একটি পিজিতে এই ঘটনাটি ঘটে। ওই পিজিতে বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াারা থাকেন। নির্যাতিতা ছাত্রী ওই পিজিতে নতুন এসেছেন। দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা তাঁকে পিজির মধ্যে নগ্ন নাচতে বাধ্য করে। শেষে পিজি মালিক যৌন নির্যাতন করে ওই ছাত্রীর। এই ঘটনায় বানারহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।
নির্যাতন ও র্যাগিংয়ের বিষয়ে ইতিমধ্যেই স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছিল। নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা-মা মনে করছেন, র্যাগিংয়ের অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই সিনিয়র ছাত্ররা ওই ছাত্রীকে টার্গেট করে। অভিযোগ, টানা ৪ দিন ধরে পিজির রুমে ছাত্রীর উপর একটানা যৌন নির্যাতন চলে। যৌন নির্যাতনের পাশাপাশি, অভিযুক্তরা লোহার হ্যাঙ্গার দিয়েও নির্যাতিতাকে আঘাত করে। নগ্ন হয়ে নাচতে বাধ্য করে।
প্রসঙ্গত এর আগে, ২৫ জুনও বেঙ্গালুরুতে এরকমই একটি ঘটনা ঘটে। যেখানে একজন নার্সিং ছাত্রীকে একটি পিজির মালিক ধর্ষণ করেন। পুলিস সেই অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করেছে। ৩৫ বছর বয়সী সেই ধৃতের নাম রবি তেজা রেড্ডি। ২১ বছর বয়সী নার্সিং ছাত্রী ওই একই পিজিতে থাকা অন্য এক মেয়ের কাছ থেকে তিনটি সোনার আংটি চুরি করার কথা স্বীকার করার পর রেড্ডি তাকে ধর্ষণ করেন।
