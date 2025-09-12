English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Karnataka Shocker: দশম শ্রেণির ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে যৌন নির্যাতন! নগ্ন নাচে বাধ্য! পিজি রুমে যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে...

Class 10 Girl Stripped and Assaulted in PG room: অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই সিনিয়র ছাত্ররা ওই ছাত্রীকে টার্গেট করে। টানা ৪ দিন ধরে পিজির রুমে ছাত্রীর উপর একটানা যৌন নির্যাতন চলে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 12, 2025, 01:06 PM IST
Karnataka Shocker: দশম শ্রেণির ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে যৌন নির্যাতন! নগ্ন নাচে বাধ্য! পিজি রুমে যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর! ক্লাস টেনের ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে যৌন নির্যাতন! এমনকি নগ্ন নাচতেও বাধ্য! চরম ন্যক্কারজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে একটি পিজির মধ্যে। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল ওই পিজি মালিকহস্টেলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের বিরুদ্ধে। 

Add Zee News as a Preferred Source

অভিযোগ, বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে বানারহাটা এলাকায় একটি পিজিতে এই ঘটনাটি ঘটে। ওই পিজিতে বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াারা থাকেন। নির্যাতিতা ছাত্রী ওই পিজিতে নতুন এসেছেন। দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা তাঁকে পিজির মধ্যে নগ্ন নাচতে বাধ্য করে। শেষে পিজি মালিক যৌন নির্যাতন করে ওই ছাত্রীর। এই ঘটনায় বানারহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে

নির্যাতন ও র‍্যাগিংয়ের বিষয়ে ইতিমধ্যেই স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছিলনির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা-মা মনে করছেন, র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই সিনিয়র ছাত্ররা ওই ছাত্রীকে টার্গেট করে। অভিযোগ, টানা ৪ দিন ধরে পিজির রুমে ছাত্রীর উপর একটানা যৌন নির্যাতন চলে। যৌন নির্যাতনের পাশাপাশি, অভিযুক্তরা লোহার হ্যাঙ্গার দিয়েও নির্যাতিতাকে আঘাত করে। নগ্ন হয়ে নাচতে বাধ্য করে।

প্রসঙ্গত এর আগে, ২৫ জুনও বেঙ্গালুরুতে এরকমই একটি ঘটনা ঘটে। যেখানে একজন নার্সিং ছাত্রীকে একটি পিজির মালিক ধর্ষণ করেন। পুলিস সেই অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করেছে। ৩৫ বছর বয়সী সেই ধৃতের নাম রবি তেজা রেড্ডি। ২১ বছর বয়সী নার্সিং ছাত্রী ওই একই পিজিতে থাকা অন্য এক মেয়ের কাছ থেকে তিনটি সোনার আংটি চুরি করার কথা স্বীকার করার পর রেড্ডি তাকে ধর্ষণ করেন।

আরও পড়ুন, Vande Bharat: সিটে পা, ট্রেনের মেঝেয় থুতু! হাওড়াগামী বন্দে ভারতে যাত্রীর চূড়ান্ত অভব্যতা...

আরও পড়ুন, Actress Karishma Sharma: হাতে গোঁজা স্যালাইন! চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ 'রাগিনী এমএমএস' নায়িকা কারিশ্মা শর্মার...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Karnataka shockerClass 10 Girl StrippedStrip danceAssaulted in PGBengaluru horror
পরবর্তী
খবর

H1B Visa: ইনফোসিস, উইপ্রো, TCS-- ট্রাম্পের ভয়ে ভারতীয় কোনও কোম্পানিই আর দিতে চাইছে না H1B ভিসা! চাকরির ঘোর দুর্দিন...
.

পরবর্তী খবর

SIR Big Breaking: বাদ যাবে না বাংলাও, অক্টোবরেই দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে SIR... কমিশন জানাল...