/স্ত্রীকে মেরে ঝুলিয়ে দিল স্বামী! ঝুলন্ত মেয়ের ছটফটানি দেখতে বাবা-মাকে বাধ্য করল পিশাচ প্রবীণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্ত্রীকে নৃশংস খুন। পিটিয়ে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে ২৩ বছরের ভাগ্যশ্রীকে খুন করে স্বামী। তবে তাঁকে মেরেই ক্ষান্ত হয়নি পিশাচ স্বামী। স্ত্রীকে ঝুলিয়ে দেওয়ার পর তার ছটফট করার দৃশ্য নিজের ফোনে রেকর্ড করে। শুধু তাই নয়, স্ত্রীর বাবা-মাকে ভিডিয়ো কল করে তাঁদের মেয়ের এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে বাধ্য করে। পরে সেই গা শিউড়ে ওঠার মত ভিডিয়োটি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকেও পাঠায়। ঘটনাটি কর্ণাটকের বাগলকোট জেলার। ইতোমধ্যেই পুলিস অভিযুক্ত স্বামী প্রবীণকে গ্রেফতার করেছে।
পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে ঘটনার হাড়হিম বিবরণ। প্রবীণ তার স্ত্রীকে ভাগ্যশ্রীকে সন্দেহ করত। মনে করত যে, ভাগ্যশ্রী পরকীয়ায় জড়িত। সেই রাগে সে প্রথমে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ভাগ্যশ্রীকে মারধর করে। এরপর সে একটি সবুজ ওড়না দিয়ে ভাগ্যশ্রীকে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দেয়। ফাঁসে আটকে ভাগ্যশ্রী যখন খাটের ওপর পা ছোঁয়ানোর চেষ্টা করছিলেন এবং ছটফট করছিলেন, তখন প্রবীণ তা দেখে ভিডিয়ো করতে থাকে। সেই ভিডিয়োতে তাদের বেডরুমের দেওয়ালে বিয়ের সময় লেখা দুজনের নাম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এই অবস্থাতেই প্রবীণ ভাগ্যশ্রীর বাবা-মাকে সরাসরি ভিডিয়ো কল করে দৃশ্যটি দেখায়। পরবর্তীতে ভিডিয়োটি একাধিক মানুষের কাছে শেয়ার করে।
পারিবারিক অশান্তির কারণে প্রায় দুই মাস আগে ভাগ্যশ্রী শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে নিজের বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। প্রবীণ তাকে আর কোনো ঝামেলা হবে না বলে আশ্বস্ত করে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে আনে। তবে বাড়ি ফেরার দিনই অর্থাৎ গত রবিবার সন্ধ্যায় ভাগ্যশ্রীকে খুন করা হয়। এই পুরো ঘটনার পেছনে আর কী কারণ আছে, তা জানতে বিলগি থানার পুলিস তদন্ত চালাচ্ছে এবং গ্রেফতার হওয়া প্রবীণকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।
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