Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /স্ত্রীকে মেরে ঝুলিয়ে দিল স্বামী! ঝুলন্ত মেয়ের ছটফটানি দেখতে বাবা-মাকে বাধ্য করল পিশাচ প্রবীণ

স্ত্রীকে মেরে ঝুলিয়ে দিল স্বামী! ঝুলন্ত মেয়ের ছটফটানি দেখতে বাবা-মাকে বাধ্য করল পিশাচ প্রবীণ

Karnataka Shocking Crime: অভিযুক্ত প্রবীণ সেই মর্মান্তিক ভিডিয়োটি অন্যদের কাছে শেয়ার করে এবং ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস তাকে গ্রেফতার করেছে। দুই মাস বাপের বাড়িতে থাকার পর প্রবীণের আশ্বাসে ঘটনার দিন সন্ধ্যেবেলাতেই ভাগ্যশ্রী শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এসেছিলেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 28, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:38 PM IST
স্ত্রীকে মেরে ঝুলিয়ে দিল স্বামী! ঝুলন্ত মেয়ের ছটফটানি দেখতে বাবা-মাকে বাধ্য করল পিশাচ প্রবীণ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো 'সরিয়ে' দিতেই তলব! বিপদ বুঝে নমোর কাছে ক্ষমা চেয়ে সাফাই মেটার
Meta Video11 min ago
2
Karnataka Shocking Crime11 min ago
3
Supreme Court on Gen Z's Protest26 min ago
4
Singur1 hr ago
5
Ram Kapoor father death planning1 hr ago