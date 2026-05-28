/Siddaramaiah Resigns Today: যৌথ প্রাতঃরাশেই চূড়ান্ত সিদ্দারামাইয়ার ইস্তফা, ব্যাটন এবার শিবকুমারের হাতে- শীতঘুম ভেঙে দাক্ষিণাত্যে জেগে উঠবে কংগ্রেস?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কনার্টকে কংগ্রেসের অস্বস্তি যেন কাটছেই না। CM বদল নিশ্চিত। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে নেতৃত্ব বদলের হাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া-কে সিংহাসন ছাড়তেই হচ্ছে। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের জানিয়েছেন যে তিনি বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। তার আগেই দক্ষিণী রাজ্যে ফের শুরু হল ‘নাটক’। সিদ্দার পদত্যাগের আগেই কর্নাটক ছাড়লেন রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট।
নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হচ্ছেন?
সিদ্দারামাইয়ার পর কর্ণাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বর্তমান উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন বলে জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। আর ৭৮ বছরের সিদ্দারামাইয়া-কে রাজ্যসভা পাঠিয়ে কর্ণাটকে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব সামলানোর পথে কংগ্রেস হাইকমান্ড। গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে দিল্লিতে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বর সঙ্গে সিদ্দারামাইয়া ও শিবকুমারের দফায় দফায় বৈঠক চলছে।
মন্ত্রিসভার প্রাতরাশ বৈঠকের আগে দুই নেতার মধ্যে বেশ ভালো সম্পর্ক দেখা গিয়েছে। ডি কে শিবকুমার সিদ্দারামাইয়ার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন এবং তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। এরপর শিবকুমারকে পাশে বসিয়েই সিদ্দারামাইয়া মন্ত্রিসভায় তাঁর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন।
দিল্লির নির্দেশ
কংগ্রেসের হাইকমান্ড, প্রধানত রাহুল গান্ধী, সিদ্দারামাইয়াকে পদ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁকে দলের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে রাজ্যসভার আসন-সহ বড় পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিশেষ করে গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারা সঠিক সময়ে শক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তবে কর্ণাটকে সিদ্দারামাইয়াকে সরিয়ে ডি কে শিবকুমারকে মুখ্যমন্ত্রী করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা ইঙ্গিত করে যে হাইকমান্ডের অবশেষে ঘুম ভেঙেছে এবং দলের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছে।
পরবর্তীতে তাহলে জটিলতা কোথায়?
সিদ্দারামাইয়া পদত্যাগ করলেও তাঁর শিবিরের কিছু বিধায়ক দাবি তুলেছেন যে, পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা যেন কংগ্রেস লেজিসলেচার পার্টি (CLP) বৈঠকের মাধ্যমে ভোটের মাধ্যমে ঠিক করা হয়। যদি তা হয়, তবে ডি কে শিবকুমারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়া কিছুটা কঠিন হতে পারে, কারণ সিদ্দারামাইয়ার সমর্থকরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বরকে সমর্থন করতে পারেন।
