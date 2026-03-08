Karnataka School Shocker: রড নিয়ে হস্টেলের পড়ুয়াদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্লাস নাইনের কিশোর, মৃত ১

Karnataka School Shocker: রড নিয়ে হস্টেলের পড়ুয়াদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্লাস নাইনের কিশোর, মৃত ১
Karnataka School Shocker: ঘটনায় ভেঙে পড়া মৃত ছাত্রের বাবা-মা অভিযোগ করেছেন, অভিযুক্তটি হয়তো মাদকাসক্ত হতে পারে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হস্টেলে লোহার রড নিয়ে বন্ধুদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ৯ বছর কিশোর। উন্মত্ত ওই কিশোরের রডের আঘাতে মৃত্য়ু হল এক ছাত্রের, গুরুতর আহত হলেন ৭ জন। ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই ঘটনা ঘটেছে কর্ণাটকের বেল্লারি জেলার গুরুকুল হাইস্কুলের হস্টেলে।
পুলিস জানিয়েছে, এক ছাত্রের সঙ্গে সামান্য ঝগড়ার পর অভিযুক্ত কিশোর ছাত্রদের একটি খাটের লোহার রড দিয়ে মারধর করে। ওই হামলায় একজন ছাত্র গুরুতর আহত হয়ে মারা যায় এবং আরও সাতজন আহত হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেছে এটি লোহার রড দিয়ে হামলা করা হয়েছিল। কিন্তু মৃত ছাত্রের পরিবারের দাবি, ছেলেটিকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।
প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, রাতের খাবারের পর যখন হোস্টেলের ছাত্ররা ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন এই হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত কিশোর একটি লোহার রড দিয়ে একাধিক ছাত্রকে আঘাত করে এবং হোস্টেলের ওয়ার্ডেনের ওপরও হামলা চালায়। এরপর সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
পুলিশ জানিয়েছে, আহত ছাত্রদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য বল্লারির বিজয়নগর ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (ভিমস) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।
ঘটনায় ভেঙে পড়া মৃত ছাত্রের বাবা-মা অভিযোগ করেছেন, অভিযুক্তটি হয়তো মাদকাসক্ত হতে পারে। তারা এই ঘটনার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকেও দায়ী করেছেন। তাদের প্রশ্ন, হোস্টেলের ভিতরে একজন নাবালক কীভাবে এত নৃশংস হামলা চালাতে পারল।
এদিকে অভিযুক্তকে খুঁজে বের করতে পুলিস তল্লাশি শুরু করেছে। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে।