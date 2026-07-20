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অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই হল কাল! চলন্ত জিপলাইন থেকে ৪০ ফুট নীচে আছড়ে পড়লেন পর্যটক

Zipline Adventure Accident: রাইডের মাঝপথেই লক হঠাৎ বিকল হয়ে যায়। মাঝপথেই তার ছিঁড়ে নীচে আছড়ে পড়লেন পর্যটক। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল। এই ঘটনা অ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 20, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:17 PM IST
অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই হল কাল! চলন্ত জিপলাইন থেকে ৪০ ফুট নীচে আছড়ে পড়লেন পর্যটক
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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