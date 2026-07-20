/অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই হল কাল! চলন্ত জিপলাইন থেকে ৪০ ফুট নীচে আছড়ে পড়লেন পর্যটক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই হল কাল! ঘুরতে গিয়ে জিপলাইন রাইড চড়তে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রোমাঞ্চকর সফর চোখের পলকে দুঃস্বপ্নে পালটে গেল। ৪০ ফুট উপর থেকে সোজা নীচে পড়ে গেলেন পর্যটক। দুর্ঘটনার ভিডিয়ো ইতোমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের উত্তর কন্নড় জেলার দণ্ডেলিতে। এই ঘটনা অ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।
পর্যটকের এখন কী অবস্থা?
পর্যটকের নাম কুবেল সুরপুর। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় কুবের মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন। তাঁর হাত ও পা ভেঙে গিয়েছে। শরীরের একাধিক নার্ভ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আহত পর্যটকের পরিবার রিসোর্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনেছে। তাঁদের দাবি, জিপলাইনের সরঞ্জামগুলি অত্যন্ত পুরনো ও মরচে ধরা ছিল। সেগুলির কোনো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হত না। একটু সচেতনতা থাকলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত বলে তাঁরা জানান।
দুর্ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে কুবেরকে প্রথমে দণ্ডেলি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে বিজয়াপুরার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য মিরাজে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে তিনি মিরাজের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর পরিবার রিসোর্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে।
এদিকে এই ঘটনার ভিডিয়ো দেখে নেটিজেনরা তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে। অনেকেই জিপলাইনের ত্রুটিপূর্ণ নকশা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রিসোর্টটির লাইসেন্স কীভাবে মঞ্জুর হল, তা নিয়েও সমালোচনা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলছেন, নামমাত্র জরিমানা করে এই ধরণের অপরাধ ধামাচাপা দেওয়া বন্ধ হোক। ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে সমস্ত অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস সেন্টারে কঠোর সরকারি পরিদর্শন ও নিয়মিত নিরাপত্তা পরীক্ষার দাবি উঠছে।
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