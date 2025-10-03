Karnataka shocker: 'অজান্তেই আমার নগ্নতার ভিডিয়ো করে স্বামী, তারপর ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে ওর বন্ধুদের সঙ্গে শুতে বলছে...'

Karnataka shocker: 'অজান্তেই আমার নগ্নতার ভিডিয়ো করে স্বামী, তারপর ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে ওর বন্ধুদের সঙ্গে শুতে বলছে...'
Karnataka Woman's horror experience: অভিযোগ অনুযায়ী, বাগদানের প্রায় দুই মাস পর, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সৈয়দ ইনামুল হকের সঙ্গে ওই মহিলার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় ৩৪০ গ্রাম ওজনের সোনার গয়না এবং একটি ইয়ামাহা বাইক দেওয়া হয়েছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একের পর এক চমকে দেওয়া গৃহহিংসার ঘটনা সামনে আসছে। কর্ণাটকের কোপ্পল জেলার মুনিরাবাদ, দিল্লির নিহাল বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের ভিণ্ড— তিনটি ঘটনাতেই মূল ইস্যু হিসেবে উঠে এসেছে যৌন অসন্তোষ, অশ্লীল ভিডিওর প্রভাব এবং আর্থিক সংকট। পুলিস তিনটি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
দাম্পত্য নির্যাতনের মর্মান্তিক ঘটনা প্রকাশ্যে এল কর্নাটকের পুট্টেনহাল্লিতে৷ সেখানে এক মহিলা তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে হেনস্থা, ব্ল্যাকমেল এবং শোষণের অভিযোগ দায়ের করেছেন৷ প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস জানতে পেরেছে বাগদানের প্রায় দুই মাস পর, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে, সৈয়দ ইনামুল হককে বিয়ে করেন ওই মহিলা। বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে ৩৪০ গ্রাম ওজনের সোনার অলঙ্কার এবং একটি মোটরবাইক দেওয়া হয়।
এর কিছুদিন পরেই মহিলাটি জানতে পারেন যে তাঁর স্বামী আগে থেকেই বিবাহিত। অভিযোগ, স্বামী তাঁকে বলেন যে তিনি তার দ্বিতীয় স্ত্রী এবং এমনকি ১৯ জন অন্য মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কথাও বড়াই করে বলেন।
অভিযোগে আরও বলা হয়েছে যে, স্বামী গোপনে তাঁদের শোবার ঘরে একটি ক্যামেরা লাগিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত মুহূর্ত রেকর্ড করেন এবং সেই ভিডিওগুলি বিদেশে থাকা তাঁর পরিচিতদের সঙ্গে শেয়ার করেন।
তিনি বিদেশের পরিচিতদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাঁকে চাপও দেন। তিনি প্রতিরোধ করলে, তাঁর ব্যক্তিগত ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেন।
মহিলাটি তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য স্থানে, হোটেলে, এমনকি তাঁর বাবা-মায়ের বাড়িতেও বারবার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন। একটি ঘটনায়, তিনি বলেন যে স্বামী একটি ফ্ল্যাট কেনার জন্য তাঁর সোনার গয়না বিক্রি করতে চাপ দেন এবং তিনি রাজি না হওয়ায় তাঁকে মারধর করেন।
অভিযোগে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদেরও নাম রয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে, অভিযোগ, স্বামীর বোন অভিযোগকারিণীকে অপমান করেন এবং তাঁর দেওরের (ভাই) বিরুদ্ধে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণের অভিযোগ আনা হয়েছে।
গত ২১শে সেপ্টেম্বর, অভিযুক্ত ঝগড়ার সময় অভিযোগকারিণীকে মারধর করেন এবং পরে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান।
স্বামী এবং অভিযুক্ত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, মূল অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক।
