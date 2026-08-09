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ছুটিহীন চারমাস, প্রতিবাদ করায় বরখাস্ত! অফিসের চূড়ান্ত নির্যাতনে প্রাণ দিলেন তরুণী

Karnataka Shocker: সুইসাইড নোটে তিনি চার মাস ছুটি না দেওয়া, অহেতুক হেনস্তা এবং প্রতিবাদ করায় চাকরি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য সুপারভাইজার ডলিকে দায়ী করেছেন। নিহতের মা রত্নাম্মা অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 09, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:34 PM IST
ছুটিহীন চারমাস, প্রতিবাদ করায় বরখাস্ত! অফিসের চূড়ান্ত নির্যাতনে প্রাণ দিলেন তরুণী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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