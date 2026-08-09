/ছুটিহীন চারমাস, প্রতিবাদ করায় বরখাস্ত! অফিসের চূড়ান্ত নির্যাতনে প্রাণ দিলেন তরুণী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অফিসে অস্বাভাবিক কাজের চাপ। এমনকী গত চার মাস কোনও সাপ্তাহিক ছুটি বা ইর্মাজেন্সি ছুটি পাননি কর্মী। চরম মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে চরম পদক্ষেপ নিলেন নাগেশ্বরী নামে এক তরুণী। কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেন নাগেশ্বরী। শুধু তাই নয়, এই অবিচারের প্রতিবাদ করায় তাঁকে চাকরি থেকে বের করা দেওয়া হয়। নাগেশ্বরী মৃত্যুর আগে ডলি নামে অফিসের এক সুপারভাইজারের নামে সুইসাইড নোটে তাঁর এই পদক্ষেপের দায় চাপিয়ে যান। ঘটনাটি কর্ণাটকের মহীশূরের। ইতোমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিজয়নগর থানার পুলিস।
মৃত নাগেশ্বরী পেশায় টাটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট প্রোমোটার ছিলেন। তিনি পিপিএমএস এজেন্সি নামের একটি বিপণন সংস্থার মাধ্যমে রিল্যায়েন্স মার্টে কাজ করতেন। গত চার মাস আগে ডলি নামের এক মহিলা নতুন সুপারভাইজার হিসেবে সেখানে যোগ দেন। পরিবারের দাবি, তারপর থেকেই নাগেশ্বরীর ওপর চাপ বাড়তে থাকে।
অভিযোগ উঠেছে যে, গত চার মাস ধরে নাগেশ্বরীকে কোনও সাপ্তাহিক ছুটি দেওয়া হয়নি। এমনকী জরুরি প্রয়োাজনেও ছুটি পাননি তিনি। না করা ভুলের জন্য তাঁকে লক্ষ্য করে ক্রমাগত মানসিক নির্যাতন চালানো হত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্তও করা হয়।
নাগেশ্বরীর মা রত্নাম্মা জানিয়েছেন, গত ১৫ দিন ধরে তাঁর মেয়ে তীব্র মানসিক কষ্টে ছিলেন। সুইসাইড নোটে সুপারভাইজার ডলির নাম স্পষ্টভাবে লিখে গিয়েছেন নাগেশ্বরী। পরিবার ও স্থানীয়রা দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ এবং সুবিচারের দাবি জানিয়েছেন।
বর্তমানে বিজয়নগর থানার পুলিস এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত চালাচ্ছে। সুইসাইড নোটে ওঠা কর্মক্ষেত্রের মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এই ঘটনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য বা বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
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