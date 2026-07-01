/তীব্র গরমের দাপট! বন্ধ হচ্ছে কাশ্মীরের সমস্ত স্কুল, মিলল টানা ১৪ দিনের ছুটি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জম্মু ও কাশ্মীরের উপত্যকা জুড়ে চলা তীব্র গরম ও আর্দ্রতার কারণে স্কুল শিক্ষার্থীদের স্বস্তি দিতে বড় সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন। আগামী ৬ জুলাই থেকে পুরো কাশ্মীরে গরমের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে টানা ১৪ দিন বন্ধ থাকবে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কাশ্মীর স্কুল শিক্ষা অধিদফতর থেকে জারি করা এক সরকারি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ৬ জুলাই থেকে শুরু হয়ে এই ছুটি চলবে ১৯ জুলাই পর্যন্ত। ছুটি শেষে আগামী ২০ জুলাই থেকে স্কুলগুলোতে আবার যথারীতি পঠনপাঠন শুরু হবে।
নির্দেশিকায় কী বলা হয়েছে?
এই নির্দেশিকাটি কাশ্মীর সংভাগের অন্তর্গত সমস্ত সরকারি স্কুল এবং সরকার অনুমোদিত বেসরকারি স্কুলের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে হায়ার সেকেন্ডারি বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমস্ত স্কুল এই ১৪ দিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।
কেন এই সিদ্ধান্ত?
গত কয়েকদিন ধরে কাশ্মীরের শ্রীনগর-সহ বিভিন্ন এলাকায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই ওপরে রয়েছে। তীব্র রোদ এবং বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস করছিল খুদে পড়ুয়ারা। শিক্ষার্থীদের এই চরম দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে অনেক অভিভাবক সংগঠনই দ্রুত ছুটি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছিল। অবশেষে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে শিক্ষা দফতর এই ছুটির অনুমোদন দিয়েছে। নির্দেশটি কঠোরভাবে কার্যকর করার জন্য সব জেলার শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
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