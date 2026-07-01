Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /তীব্র গরমের দাপট! বন্ধ হচ্ছে কাশ্মীরের সমস্ত স্কুল, মিলল টানা ১৪ দিনের ছুটি

তীব্র গরমের দাপট! বন্ধ হচ্ছে কাশ্মীরের সমস্ত স্কুল, মিলল টানা ১৪ দিনের ছুটি

Schools Closed in Kashmir: নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই ছুটি ১৯ জুলাই পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং ২০ জুলাই থেকে পুনরায় স্কুল খুলবে। উপত্যকার সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 01, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:58 PM IST
তীব্র গরমের দাপট! বন্ধ হচ্ছে কাশ্মীরের সমস্ত স্কুল, মিলল টানা ১৪ দিনের ছুটি
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ব্রিটেনে ইতিহাস গড়েন বাঙালি নারী চিকিত্‍সক, চেনেন যামিনী সেনকে?
First Indian woman doctor58 min ago
2
Kylian Mbappe1 hr ago
3
Annapurna Yojana cash transfer1 hr ago
4
national doctors' day1 hr ago
5
ram kapoor cheating controversy1 hr ago