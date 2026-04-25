Kashmir: তীব্র গরমে পুড়ছে গোটা উত্তরভারত, এদিকে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর, চলছে টানা বৃষ্টি-তুষারপাত

Kashmir: কাশ্মীরের পাহাড়ি এলাকাগুলিতে গত এক মাস ধরে টানা বৃষ্টি ও তুষারপাতের পর মাঝে কয়েকদিন রোদ উঠেছিল। কিন্তু গত কাল সন্ধ্যা থেকে আবারও আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 25, 2026, 05:41 PM IST
-কাশ্মীর

খালেদ হোসেইন: তীব্র তাপে পুড়ছে উত্তরভারত।  দিল্লিতে এখনও ৪১ ডিগ্রি। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্র আরও ১-৩  ডিগ্রি বেড়ে যাবে। রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, কাশ্মীর উপত্যকায় এখনও শীতের আমেজ কাটছে না। ভারী বৃষ্টি আর তুষারপাতের ফলে উপত্যকার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক নিচে নেমে গিয়েছে।

আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতি

কাশ্মীরের পাহাড়ি এলাকাগুলিতে গত এক মাস ধরে টানা বৃষ্টি ও তুষারপাতের পর মাঝে কয়েকদিন রোদ উঠেছিল। কিন্তু গত কাল সন্ধ্যা থেকে আবারও আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের বেশির ভাগ জায়গায় রাতভর প্রবল বৃষ্টি হয়েছে, যা আজ সকাল পর্যন্ত চলেছে। অন্যদিকে গুলমার্গ ও সোনামার্গের মতো উঁচু জায়গাগুলোতে হালকা তুষারপাত হয়েছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

শ্রীনগরের আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি এবং সর্বাচ্চ তাপমাত্র ১৫ ডিগ্রি। এটি এই সময়ের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে প্রায় ৫-৭ ডিগ্রি কম। মৌসমভবন জানিয়েছে যে ১ মে পর্যন্ত আবহাওয়া এমনটাই থাকবে। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি ও বজ্রপাত হতে পারে। নিচু এলাকায় ঘণ্টায় ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। উঁচু পাহাড়ে হালকা তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ফলে শীতের রেশ বজায় থাকবে।

পর্যটকদের ভিড়

স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকরা এই মনোরম আবহাওয়া খুব উপভোগ করছেন। শ্রীনগরের এক ট্যুর অপারেটর নিসার আহমেদ জানান, "দেশের বাকি অংশে যখন মানুষ গরমে কষ্ট পাচ্ছে, তখন এখানকার আবহাওয়া আমাদের কাছে আশীর্বাদের মতো।"

দিল্লি বা অন্যান্য রাজ্যের তীব্র দাবদাহ থেকে বাঁচতে পর্যটকরা এখন কাশ্মীরের আপেল বাগান আর সবুজ তৃণভূমিতে ভিড় জমাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বৃষ্টিভেজা ডাল লেকের ভিডিও এখন দারুণ জনপ্রিয়।

কেন এমন হচ্ছে?

আবহাওয়া কর্মকর্তাদের মতে, 'পশ্চিমী ঝঞ্ঝা' (Western Disturbance)-এর কারণেই এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন। এর ফলে হিমালয় সংলগ্ন এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বসন্ত আসতে এবার কিছুটা দেরি হচ্ছে।

