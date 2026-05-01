  Khamenei Chowk in Kashmir: কাশ্মীরে হইহই কাণ্ড: তেহরান নয়, ভূস্বর্গেই জমজমাট খামেইনি চক

Khamenei Chowk in Kashmir: কাশ্মীরে হইহই কাণ্ড: তেহরান নয়, ভূস্বর্গেই জমজমাট 'খামেইনি চক'

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের শুরুতেই যে খবরটা গোটা দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিল তা হল ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনির মৃত্যু। ইরান বলছে শহিদ হয়েছেন খামেইনি। তার জেরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শোক প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। 

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 1, 2026, 05:43 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের শুরুতেই যে খবরটা গোটা দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিল তা হল ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনির মৃত্যু। ইরান বলছে শহিদ হয়েছেন খামেইনি। তার জেরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শোক প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। 

ইরান যুদ্ধের সময় জম্মু-কাশ্মীর, লেহ এবং লাদাখের মানুষ ইরানকে উজাড় করে ভালোবাসা দেখিয়েছিল। ইরানের যখন আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল,তখন এখানকার মানুষ কোটি কোটি টাকা অনুদান হিসেবে সংগ্রহ করেছিলেন। শুধু নগদ অর্থই নয়,মানুষ সোনা-দানা ও রূপাও দান করেছিলেন, এমনকি ছোট ছোট শিশুরা তাদের মাটির ব্যাংক (piggy banks) ভেঙে টাকা দিয়ে দিয়েছিল। কাশ্মীরের মানুষের ইরানের প্রতি এই ভালোবাসা এখন এতটাই বেড়েছে যে, সেখানকার রাস্তাঘাটের নাম এখন খামেনেই-এর নামে রাখা হচ্ছে। এমনকি কাশ্মীরে দেখে মিলেছে খামেইনি চকেরও।

কাশ্মীরের বাদগাম ও বারামুলা জেলার মাঝামাঝি জায়গায় মালমুয়া নামে একটি এলাকা চমকে দিয়েছে দুই জেলার মানুষকে। স্থানীয় মানুষজন এখন এই এলাকাটিকে "খামেইনি চক" বলে ডাকতে শুরু করেছেন। পুরো এলাকা জুড়ে এই নতুন নামের সাইনবোর্ড এবং দেয়ালে লেখা দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি অংশ এই পরিবর্তনটি মেনে নিয়েছেন।

মালমুয়ার স্থানীয় এক স্থানীয় বাসিন্দা  জি নিউজকে বলেন, যখন জানতে পারলাম শ্রদ্ধেয় আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই শহিদ হয়েছেন তখন আমরা এলাকা মনুষজন জায়গাটির নাম তাঁর নামে রাখার সিদ্ধান্ত নিই। কারণ তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। সারা বিশ্বের সবাই জানে যে তিনি একজন মহান মানুষ, সবসময় সত্যের পথে চলতেন। সেই কারণেই আমরা এই জায়গাটির নাম তাঁর নামে রেখেছি।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন যে, এই নামকরণ তাদের আবেগের প্রতিফলন।এলাকার বিভিন্ন ছবি থেকে দেখা যায় যে, প্রধান স্থানগুলোতে বড় বড় অক্ষরে "খামেইনি স্কোয়ার" লেখা সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। এই ঘটনাটি পুরো অঞ্চল জুড়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে এই পরিবর্তন নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

এদিকে, স্থানীয় মানুষজন এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। নতুন নামটি ব্যবহারও করছেন। তবে কিছু মানুষ রয়েছেন যারা মনে করেন এই ধরনের পরিবর্তন সরকারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হওয়া উচিত। এখন পর্যন্ত মালমুয়ার (Malmuwa) নাম পরিবর্তনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে সবুজ সংকেত মেলেনি। তার আগেই নতুন এই নামটি ধীরে ধীরে স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে উঠছে।

