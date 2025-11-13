English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Delhi Red Fort Blast: দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে মূল চক্রী অভিযুক্ত  ড. আদিল আহমেদ রাঠারের ভাই  মুজাফফর আহমেদ রাঠার।  ডাক্তারদের  জঙ্গি মডিউলের মূল সমন্বয়কারী  ছিল সে-ই।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 13, 2025, 11:29 PM IST
Delhi Red Fort Blast: আফগানিস্থানে বসেই উমরকে নির্দেশ! দিল্লি বিস্ফোরণে বিদেশ-যোগ, মাস্টারমাইন্ট..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযুক্ত  ড. আদিল আহমেদ রাঠারের এখন পুলিসের হেজাজতে।  তাঁর ভাই  ড. মুজাফফর আহমেদ রাঠারকে এবার হামলার মূলচক্রী হিসেবে চিহ্নিত করল জম্মু-কাশ্মীর পুলিস। তদন্তে জানা গেল, ডাক্তারদের  জঙ্গি মডিউলের মূল সমন্বয়কারী  ছিল সে-ই। 

পুলিস সূত্রে খবর, মুজাফফর আদতে কাশ্মীরের  পুলওয়ামার বাসিন্দা। এখন সে আফগানিস্তানে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। স্রেফ ভারতের জঙ্গি মডিউল ও পাকিস্তানে হ্যান্ডলারদের সঙ্গে মধ্যস্থতাকারীই নয়, আফগানিস্তানে থেকে জইশের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করত জম্মু থেকে এমবিবিএস এবং কাশ্মীর থেকে পেডিয়াট্রিক্সে এমডি ডিগ্রিধারী মুজাফফর। 

তদন্তকারীদের অনুমান, ২০১৯ সালে উকাসার সঙ্গে দেখা করার জন্য দিল্লির বিস্ফোরণকাণ্ডে আরেক অভিযুক্ত  ড. মুজাম্মিল শাকিলকে নিয়ে ইস্তাম্বুলে গিয়েছিল মুজাফফর। সেই আলোচনা থেকেই দিল্লির লালকেল্লা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করা হয়। কোথা থেকে টাকা আসবে? কীভাবেই-বা হামলা হবে? তাও চূড়ান্ত হয়। পুলিস সূত্রে থবর, দুবাই থেকেই বিভিন্ন অনলাইন চ্যানেল, এনক্রিপ্টেড যোগাযোগের মাধ্যম ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপের সমণ্বয় করত মুজাফফর। এরপর ভারতে যখন ভাই  আদিল আহমেদ রাঠার গ্রেফতার হয়, তখনই আফগানিস্তানে চলে যায় সে। দূর থেকে নির্দেশ থাকে নিয়মিত। বস্তুত, ভাই আদিল জঙ্গি বানাতেই মূল ভূমিকা ছিল মুজাফফরেরই। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Delhi Bomb Blastbomb blast in delhibomb blast red fort
