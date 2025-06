জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। স্বামীর শেষকৃত্যে ছবি বুকে আঁকড়ে শেষযাত্রায় হাঁটছেন স্ত্রী, পরনে সেনার পোশাক। কখনও কাঁদছেন, কখনও আবার হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ছবিতে। এই দৃশ্য দেখা গেল রাজস্থানের জয়পুরে। মঙ্গলবার সেখানেই লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাজবীর সিং চৌহান এর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ জুন উত্তরাখণ্ডে একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রয়াত হয়েছেন তিনি। তাঁর স্ত্রী, লেফটেন্যান্ট কর্নেল দীপিকা চৌহান, চোখের জলে বিদায় জানান জীবনসঙ্গীকে।

আরও পড়ুন- Sunjay Kapur Company's Future Owner: স্ত্রী-সন্তানেরা নন, করিশ্মার প্রাক্তন সঞ্জয়ের ১০৩০০ কোটির সম্পত্তি সামলাবেন...

এদিনের শেষযাত্রায় সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরে স্বামীর কফিনের পাশে হাঁটলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল দীপিকা চৌহান। প্রাক্তন সেনা কর্তা ছিলেন সেই হেলিকপ্টারের পাইলট, যা রুদ্রপ্রয়াগ জেলার পথে কেদারনাথ যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়। রাজস্থান মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর এবং রাজ্যের আরও অনেক নেতা প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তার শেষযাত্রায় অংশ নেন।

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Lt Colonel Deepika Chauhan bids a tearful goodbye to her husband, Lt Colonel Rajveer Singh Chauhan (Retd), who was the pilot of the helicopter that crashed in Kedarnath, Uttarakhand, on June 15.

The retired Lt Colonel & 6 others died in the crash. pic.twitter.com/HW0yBfwF4N

— ANI (@ANI) June 17, 2025