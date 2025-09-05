English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kedarnath Dham Disaster: কেদারনাথ মন্দিরের কাছেই চোরাবারি হিমবাহে ভয়াল ধস! মারণ 'ক্যালভিং'য়ের কবলে শিবভূমি...হাড়হিম!

Kedarnath Dham Glacier Broke: কেদারনাথ মন্দিরের পেছনের পাহাড় থেকে একটি হিমবাহ ভেঙে পড়েছে। এবং ইদানীং এরকম ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। পুরো ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে হিমবাহ ভেঙে নীচে পড়তে দেখা যাচ্ছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 5, 2025, 04:28 PM IST
Kedarnath Dham Disaster: কেদারনাথ মন্দিরের কাছেই চোরাবারি হিমবাহে ভয়াল ধস! মারণ 'ক্যালভিং'য়ের কবলে শিবভূমি...হাড়হিম!
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার কাণ্ড কেদারনাথ (Kedarnath Dham)! বৈষ্ণো দেবী মন্দিরের (Vaishno Devi temple) পর এবার কেদারনাথ ধাম সংকটে, এখানে ভেঙে পড়ল হিমবাহ (glacier broke)। কেদারনাথ থেকে খবর এসেছে, সেখানকার উঁচু এলাকায় চোরাবারি হিমবাহের কাছে হিমবাহ-ধস হয়েছে। ইদানীং প্রকৃতি বারবার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। এর জেরে কোথাও ভূমিধস, কোথাও বন্যা-- এসব সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই মুহূর্তে হিমাচল, উত্তরাখণ্ড ও পঞ্জাব নানা সমস্যার মুখোমুখি। এবার দেশের পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে মাঝে-মাঝেই চারধাম যাত্রা (Char Dham Yatra) বন্ধ করতে হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Shani Transit 2025: ৩ দশক পরে ৩ রাশির উপর ঝরতে চলেছে শনির অপার কৃপা! এক বিরল গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন এঁরা...

শিবভূমিতে হিমবাহধস

রুদ্রপ্রয়াগ জেলা প্রশাসন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুপুর ২টা নাগাদ কেদারনাথ মন্দির থেকে পাঁচ কিলোমিটার উপরে চোরাবির হিমবাহে ধস ঘটেছে। তারা জানায়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক, তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একটি উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে। প্রশাসন বলছে, আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক পরিস্থিতির কারণে হিমালয়ের উঁচু অঞ্চলে হিমবাহ ধস স্বাভাবিক। প্রশাসন জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার এবং গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্য না ছড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।

কেদারধামে বিপর্যয়

কেদারনাথ মন্দিরের পেছনের পাহাড়ে হিমবাহ ভেঙে পড়ার ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। এই পুরো ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে হিমবাহ ভেঙে নীচে পড়তে দেখা যাচ্ছে। ভয়ংকর সেই ছবি!

আরও পড়ুন: Milad-un-Nabi 2025 কী এই মিলাদ-উন-নবি? এদিনেই কি নবির জন্ম এবং ইন্তেকাল? কোরানের সঙ্গে দিনটির কী আশ্চর্য সম্পর্ক, জানেন?

গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও 'ক্যালভিং'

আসলে, গ্লোবাল ওয়ার্মিংই কালপ্রিট। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণেই হিমবাহের বরফ দ্রুত গলতে থাকছে। কেদারনাথ-সন্নিহিত অঞ্চলেও এরকম ঘটছে। এবারেও তাই ঘটেছে। কেদারনাথ শৃঙ্গের একটি অংশ ভেঙে আলাদা হয়ে গিয়েছে। যখন হিমবাহের একটি বড় টুকরা এভাবে ভেঙে যায়, তখন তাকে 'ক্যালভিং' বলা হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Kedarnath Dham DisasterKedarnath Dham Glacier Brokekedarnath dhamlandslidesFloodsHimachalUttarakhandPunjabpilgrimages stoppedKedarnath avalancheChorabari glacierRudraprayag districtKedarnath templeglacier breaking on hill behind Kedarnath templeCalvinglarge pieces of ice breaking off from glaciers
পরবর্তী
খবর

Uttar Pradesh Man shoot wife dead: কেস চালাতে অনেক খরচ! ডিভোর্স চাইতেই ভরা বাজারে বউকে গুলিতে খুন, অনুতপ্তও নয় বর্বর...CCTV ফুটেজ...
.

পরবর্তী খবর

Domkol MLA Jafikul Islam: বিদায় বিধায়ক! রাজনৈতিক জীবনের কঠিন অধ্যায় পেরিয়ে প্রয়াত ডোমকলের জা...