Kedarnath Dham Disaster: কেদারনাথ মন্দিরের কাছেই চোরাবারি হিমবাহে ভয়াল ধস! মারণ 'ক্যালভিং'য়ের কবলে শিবভূমি...হাড়হিম!

Kedarnath Dham Disaster: কেদারনাথ মন্দিরের কাছেই চোরাবারি হিমবাহে ভয়াল ধস! মারণ 'ক্যালভিং'য়ের কবলে শিবভূমি...হাড়হিম!
Kedarnath Dham Glacier Broke: কেদারনাথ মন্দিরের পেছনের পাহাড় থেকে একটি হিমবাহ ভেঙে পড়েছে। এবং ইদানীং এরকম ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। পুরো ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে হিমবাহ ভেঙে নীচে পড়তে দেখা যাচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার কাণ্ড কেদারনাথ (Kedarnath Dham)! বৈষ্ণো দেবী মন্দিরের (Vaishno Devi temple) পর এবার কেদারনাথ ধাম সংকটে, এখানে ভেঙে পড়ল হিমবাহ (glacier broke)। কেদারনাথ থেকে খবর এসেছে, সেখানকার উঁচু এলাকায় চোরাবারি হিমবাহের কাছে হিমবাহ-ধস হয়েছে। ইদানীং প্রকৃতি বারবার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। এর জেরে কোথাও ভূমিধস, কোথাও বন্যা-- এসব সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই মুহূর্তে হিমাচল, উত্তরাখণ্ড ও পঞ্জাব নানা সমস্যার মুখোমুখি। এবার দেশের পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে মাঝে-মাঝেই চারধাম যাত্রা (Char Dham Yatra) বন্ধ করতে হয়েছে।
শিবভূমিতে হিমবাহধস
রুদ্রপ্রয়াগ জেলা প্রশাসন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুপুর ২টা নাগাদ কেদারনাথ মন্দির থেকে পাঁচ কিলোমিটার উপরে চোরাবির হিমবাহে ধস ঘটেছে। তারা জানায়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক, তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একটি উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে। প্রশাসন বলছে, আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক পরিস্থিতির কারণে হিমালয়ের উঁচু অঞ্চলে হিমবাহ ধস স্বাভাবিক। প্রশাসন জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার এবং গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্য না ছড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।
কেদারধামে বিপর্যয়
কেদারনাথ মন্দিরের পেছনের পাহাড়ে হিমবাহ ভেঙে পড়ার ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। এই পুরো ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে হিমবাহ ভেঙে নীচে পড়তে দেখা যাচ্ছে। ভয়ংকর সেই ছবি!
গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও 'ক্যালভিং'
আসলে, গ্লোবাল ওয়ার্মিংই কালপ্রিট। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণেই হিমবাহের বরফ দ্রুত গলতে থাকছে। কেদারনাথ-সন্নিহিত অঞ্চলেও এরকম ঘটছে। এবারেও তাই ঘটেছে। কেদারনাথ শৃঙ্গের একটি অংশ ভেঙে আলাদা হয়ে গিয়েছে। যখন হিমবাহের একটি বড় টুকরা এভাবে ভেঙে যায়, তখন তাকে 'ক্যালভিং' বলা হয়।
