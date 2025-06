Deadly Landslide Kedarnath WATCH: ফের ধ্বংসলীলা কেদারে! মারণ ধসে মৃত্যুপুরী যাত্রাপথ! তীর্থযাত্রীরা জঙ্গল চটির কাছে পৌঁছতেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র দু'টি দিন পরে ফের মারণ-কাণ্ড। ২০১৩ সালের ১৬ জুন দিনটিকে সম্ভবত কেউ কোনও দিন ভুলতে পারবে না। কেদারে ৬০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল এক ভয়ংকর ফ্ল্যাশফ্লাড তথা (Kedarnath Deadly Flash Flood) ভূমিধসের জেরে। আর এর ১২ বছর ২ দিন পরে, আজ, এই ২০২৫ সালের ১৮ জুনে ফের ধস (Kedarnath Landslide) ফের মৃত্যু।

ফের দুর্ঘটনা

আজ, বুধবার কেদারনাথে ফের দুর্ঘটনা। যে-পথে সাধারণত কেদারমন্দির অভিমুখী ভক্তেরা ট্রেক করে মন্দির দর্শনে যান, সেই পথে জঙ্গল চট্টি বলে একটি জায়গা আছে। সেখানেই এক মর্মান্তিক ধসে মারা গিয়েছেন দুই ব্যক্তি। তিনজন আহত হয়েছেন। প্রায় একই রকম ঘটনায় ১৫ জুন জঙ্গলচট্টির কাছে ধস নেমে একজনের মৃত্যু ঘটেছিল, আহত হয়েছিল দুই তীর্থযাত্রী।

| Uttarakhand | Two people dead, three injured due to the falling of stones from the top of a hill near Junglechatti ghat on the trek route to Kedarnath Dham, says Rudraprayag Police.

On information about the incident, Police and DDRF personnel immediately reached the… pic.twitter.com/61rEl1QM7Z

— ANI ANI) June 18, 2025