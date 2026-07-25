'ঘুম হত না, খাওয়া ছেড়েছিলাম...কিন্তু আজ গর্বিত!' শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফায় আবেগপ্লুত দীপকের মা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির যন্তর মন্তরে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া অভিজিৎ দীপকের মা অনিতা দীপক জানান, ছেলের চিন্তায় এতদিন তিনি ঠিকমতো খেতে বা ঘুমাতে পারতেন না। নিট প্রশ্নফাঁস বিতর্কের জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর আবেগপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, “এত কম বয়সে আমার ছেলে এক অসাধারণ কাজ করে দেখিয়েছে।”
সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে স্যাটায়ার দল হিসেবে শুরু হওয়া ‘কাকরোচ জনতা পার্টি’-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপক। পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে প্রখর রোদ, বৃষ্টি, আর্দ্রতা এবং পুলিসি চাপ সহ্য করেও নিজেদের অবস্থানে অনড় ছিলেন তাঁরা। আন্দোলনের মুখে সরকার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির ৪৭ জন কর্মীকে বরখাস্ত করা এবং শিক্ষা সচিবকে বদলি করার মতো কড়া পদক্ষেপ নিলেও, শিক্ষার্থীরা মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতেই অটল থাকেন। অবশেষে শনিবার বিকেলে ইস্তফা দেন শিক্ষামন্ত্রী।
গত পাঁচ সপ্তাহ ধরে চলা এই আন্দোলন অভিজিতের বাবা-মায়ের জন্য মোটেও সহজ ছিল না। সংবাদসংস্থা ANI-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাঁর মা অনিতা দীপক বলেন, “আমি ভীষণ খুশি ও গর্বিত। তবে মাঝে খুব ভয় পেতাম, কারণ ওকে মারধর করা হয়েছিল। পুলিস যখন ওকে চড় মেরেছিল, তখন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। রাতে ৩টে-৪টে পর্যন্ত জেগে থাকতাম, চোখে ঘুম আসত না। গত ৭ জুন থেকে ঘরের কোনও কাজে মন বসাতে পারিনি, আমাদের খাওয়া-দাওয়া একপ্রকার বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।”
তবে এত কষ্ট ও উদ্বেগের পর ছেলে নিজের লক্ষ্য পূরণ করতে পারায় এখন আনন্দ ও গর্বে বুক ভরে গেছে মায়ের। তিনি বলেন, “ও সত্যিই এক ঐতিহাসিক কাজ করেছে। এখনো ও বয়সে অনেক ছোট, অথচ এত বড় একটা সাফল্য এনে দিয়েছে। একজন মা হিসেবে আজ আমি ওর জন্য অত্যন্ত গর্বিত।”
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