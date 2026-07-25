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'ঘুম হত না, খাওয়া ছেড়েছিলাম...কিন্তু আজ গর্বিত!' শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফায় আবেগপ্লুত দীপকের মা

Abhijeet Dipke: নিট বিতর্কে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার পর আবেগপ্লুত সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকের মা অনিতা দীপক। তিনি জানান, পুলিসের লাঠিচার্জ ও উদ্বেগে গত পাঁচ সপ্তাহ ঠিকমতো খাওয়া-ঘুম ত্যাগ করেছিলেন। তবে এত কম বয়সে ছেলে এই আন্দোলন সফল করে লক্ষ্য পূরণ করায় তিনি আজ একজন মা হিসেবে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 25, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:14 PM IST
'ঘুম হত না, খাওয়া ছেড়েছিলাম...কিন্তু আজ গর্বিত!' শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফায় আবেগপ্লুত দীপকের মা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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