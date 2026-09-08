/WATCH: সরকারি বাসেই বিমানের অভিজ্ঞতা! টয়লেট-প্যান্ট্রি-Wi-Fi থেকে সুন্দরী হোস্টেসও... জোর চর্চা নেটপাড়ায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেরালা স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (KSRTC) প্রিমিয়াম 'এয়ারলাইন-স্টাইল' বিজনেস ক্লাস বাস পরিষেবা চালু করেছে। সেই রাজ্য়ে গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে ভিডি সতীশনের সরকার। কেএসআরটিসি-র চমকে দেওয়া পরিষেবা নিয়ে এখন দেশে চর্চা চলছে। বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে লেখালিখিও হচ্ছে। এমনকী একাধিক Vlogger সেই বাসে চড়ে অভিভূত। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন ভিডিয়ো বন্দি করে। যা রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। তিরুঅনন্তপুরম থেকে কোচির রুটে যাতায়াত করছে এই বাসগুলি। মোটামুটি ২০০ থেকে ২২৭ কিলোমিটার জার্নি করছে Volvo 9600 মডেলের কোচগুলি। সিটার মডেলে সাধারণত ৫৫টি আসন থাকে। আর স্লিপার হলে ২x১ কনফিগারেশনে মোট ৪০টি স্লিপার বার্থ থাকে। নতুন লঞ্চ হওয়া সিটার-স্লিপার কম্বো মডেলে মোট ৫১ জন যাত্রীর জায়গা থাকে। যার মধ্যে ২৭টি প্রিমিয়াম সিট এবং ২৪টি স্লিপার বার্থ থাকে। ১৫ মিটার ভ্যারিয়েন্টে (সবচেয়ে বড়) এটাই হিসেব। ১৩.৫ মিটার ও ১২.২ মিটার ভ্য়ারিয়েন্টও থাকে। কেএসআরটিসি তাদের কোচগুলিকে ২৫ আসনের করেছে। যাতে পা ছড়িয়ে যাত্রীরা আরামে যেতে পারেন। সর্বোচ্চ মানের ১৫ মিটার মাল্টি-এক্সেল সংস্করণে দাম প্রায় ২ কোটি টাকার কাছাকাছি পড়ে যায়। বাসের অভিজ্ঞতা পুরো বিমানের মতোই!
এই বাসে কী কী ফির্চাস থাকছে যাত্রীদের জন্য়
আরামদায়ক ও বিলাসবহুল আসন: এতে রয়েছে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত নরম চামড়ার রিক্লাইনার (হেলান দিয়ে বসার উপযোগী) আসন। যাত্রীদের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও পর্যাপ্ত জায়গার বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রতিটি সারিতে মাত্র দু'টি করে আসন রাখা হয়েছে।
বাসে সেবিকা বা হোস্টেসের: প্রথাগত কন্ডাক্টরের পরিবর্তে এখানে একজন প্রশিক্ষিত বাস হোস্টেস বা সেবিকা নিয়োজিত থাকেন, যিনি যাত্রীদের সহায়তা করেন এবং পুরো যাত্রাপথে খাবার ও পানীয় পরিবেশন করেন।
আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থা: প্রতিটি যাত্রীর জন্য রয়েছে অডিও জ্যাক-সহ নিজস্ব স্মার্ট এন্টারটেইনমেন্ট স্ক্রিন। পাশাপাশি ব্যক্তিগত চার্জিং পোর্ট এবং বিনামূল্যে Wi-Fi ব্যবহারের সুবিধাও রয়েছে।
জলখাবার ও পানীয়: পরিষেবার অংশ হিসেবে স্ন্যাকস ও গরম পানীয় পরিবেশন করা হয়। এমনকী ভিডিও রিভিউতেও দেখা গেছে যে যাত্রীদের শাওয়ারমা রোলের মতো বিশেষ খাবারও দেওয়া হচ্ছে।
বাসের ভিতরে ওয়াশরুম ও প্যান্ট্রি: বিশেষভাবে তৈরি এই বাসে রয়েছে পরিচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ কার্যকর ভ্যাকুয়াম টয়লেট এবং খাবার প্রস্তুতির জন্য একটি ছোট প্যান্ট্রি বা রান্নাঘর।
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