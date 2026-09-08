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WATCH: সরকারি বাসেই বিমানের অভিজ্ঞতা! টয়লেট-প্যান্ট্রি-Wi-Fi থেকে সুন্দরী হোস্টেসও... জোর চর্চা নেটপাড়ায়

KSRTC: এবার সরকারি বাসেই পাবেন বিমানের অভিজ্ঞতা! টয়লেট-প্যান্ট্রি-Wi-Fi থেকে রয়েছে লাক্সারি লেদার সিট, ইন-বিল্ট স্ক্রিনও! বিশেষ পরিষেবায় সুন্দরী হোস্টেসও...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 08, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:34 PM IST
WATCH: সরকারি বাসেই বিমানের অভিজ্ঞতা! টয়লেট-প্যান্ট্রি-Wi-Fi থেকে সুন্দরী হোস্টেসও... জোর চর্চা নেটপাড়ায়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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