/মুসলিম রীতিতে বিয়ের দাবি, তবু মিলল না রেহাই! ১৭-র কিশোরীকে ধর্ষণ মামলায় হাইকোর্টের বড় পর্যবেক্ষণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ে হয়েছে বলে নাবালিকার সঙ্গে যৌন সম্পর্কের অভিযোগে মামলা খারিজ হয়ে যাবে না। ১৭ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির আবেদন খারিজ করে এমনটাই স্পষ্ট করল কেরল হাই কোর্ট। অভিযুক্ত দাবি করেছিলেন, মুসলিম ধর্মীয় রীতি মেনে কিশোরীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তাই তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে দেখা যায় না। কিন্তু সেই যুক্তি গ্রহণ করেনি আদালত।
বিচারপতি জোবিন সেবাস্টিয়ান জানিয়েছেন, POCSO আইনে ১৮ বছরের কম বয়সী প্রত্যেকেই ‘শিশু’। ফলে ওই নাবালিকার সঙ্গে অভিযুক্তের বিয়ে হয়েছিল কি না, কিংবা ব্যক্তিগত আইন অনুযায়ী সেই বিয়ে বৈধ কি না—POCSO আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা অপরাধ থেকে সুরক্ষা দেবে না। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের হয়। বর্তমানে মামলাটি পাটাম্বির-র ফার্স্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালতে-এ বিচারাধীন। অভিযুক্ত আদালতে আবেদন করেছিলেন ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংস্থা-র ৫২৮ ধারায় মামলা খারিজ করার জন্য।
পুলিসের অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২১ সালের ২৩ অক্টোবর অভিযুক্ত একটি গাড়িতে করে ওই কিশোরীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে ২৩ থেকে ২৬ অক্টোবরের মধ্যে একাধিকবার জোর করে যৌন সম্পর্কের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় আরও দু’জন অভিযুক্ত রয়েছেন, যাঁরা মূল অভিযুক্তকে সাহায্য করেছিলেন বলে অভিযোগ। অভিযুক্তের মূল যুক্তি ছিল, মেয়েটি তাঁর বৈধ স্ত্রী এবং বিয়েটি হয়েছিল যখন তাঁর বয়স ১৭ বছর এক মাস। তাই বিবাহিত সম্পর্কের কারণে ধর্ষণের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলতে পারে না। আদালত অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, এই যুক্তি দেখিয়ে POCSO মামলা এই পর্যায়ে বন্ধ করা সম্ভব নয়।
এর জন্য আদালত সুপ্রিম কোর্টের ইন্ডিপেন্ডেন্ট থট মামলার সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেছে। সেখানে ১৮ বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ধর্ষণ আইনের প্রয়োগের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, কেরল হাই কোর্ট এই মামলায় অভিযুক্তকে দোষী ঘোষণা করেনি। আদালতের বক্তব্য হল, অভিযোগগুলির সত্যতা, মেয়েটির সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছিল এবং আদৌ বৈধ বিয়ে হয়েছিল কি না—এসব প্রশ্নের উত্তর প্রমাণ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ট্রায়াল কোর্টে ঠিক হবে।
আদালত জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিয়ের দাবির পক্ষেও এই মুহূর্তে কোনও নথিপত্র নেই। মেয়েটি, তাঁর ভাই এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের কাজির পুলিসকে দেওয়া বক্তব্যের ভিত্তিতে বিয়ের দাবি করা হয়েছে। তাই বিয়ে সত্যিই বৈধভাবে হয়েছিল কি না, সেটিও পূর্ণাঙ্গ বিচারেই নির্ধারণ করতে হবে। আদালত আরও স্পষ্ট করেছে, POCSO একটি বিশেষ আইন এবং শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। আইনের ৪২এ ধারায় অন্য কোনও আইনের সঙ্গে অসঙ্গতি হলে POCSO-র বিধান প্রাধান্য পাবে। তাই ব্যক্তিগত আইন বা বৈবাহিক সম্পর্কের দাবি করে POCSO-র আওতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।
অর্থাৎ, এই পর্যায়ে আদালতের সিদ্ধান্তের সারকথা—‘বিয়ে হয়েছিল’ এই দাবি দেখিয়ে ১৮ বছরের কম বয়সী কিশোরীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কের অভিযোগে POCSO মামলা বাতিল করা যাবে না। তবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হবে কি না, তা এখন ট্রায়াল কোর্টের বিচারের বিষয়।
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