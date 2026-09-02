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মুসলিম রীতিতে বিয়ের দাবি, তবু মিলল না রেহাই! ১৭-র কিশোরীকে ধর্ষণ মামলায় হাইকোর্টের বড় পর্যবেক্ষণ

মুসলিম রীতি মেনে ১৭ বছরের কিশোরীকে বিয়ে করেছিলেন, তাই ধর্ষণ ও POCSO মামলা খারিজ করা হোক—অভিযুক্তের এই দাবি মানল না কেরল হাই কোর্ট। আদালত স্পষ্ট করেছে, ১৮ বছরের কম বয়সী হলে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকলেও POCSO প্রযোজ্য। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 02, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:33 PM IST
মুসলিম রীতিতে বিয়ের দাবি, তবু মিলল না রেহাই! ১৭-র কিশোরীকে ধর্ষণ মামলায় হাইকোর্টের বড় পর্যবেক্ষণ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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