Ganesh Kumar: ভোটমুখী রাজ্যে পদত্যাগ হেভিওয়েট মন্ত্রীর? স্ত্রীর অভিযোগে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি

Ganesh Kumar: ভোটমুখী রাজ্যে পদত্যাগ হেভিওয়েট মন্ত্রীর? স্ত্রীর অভিযোগে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি
Kerala Assembly Election 2026: স্ত্রী’র তোলা গুরুতর পরকীয়ার সম্পর্কের অভিযোগে চাপে পড়েছেন কেরালার পরিবহণ মন্ত্রী কেবি গণেশ কুমার। শাসক দল এলডিএফের ভাবমূর্তি রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন মন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ দিতে পারেন বলে জল্পনা চলছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা নির্বাচনের দোরগোড়ায় কেরালা। তার আগেই তীব্র চর্চায় উঠে এসেছেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রীর নাম। মন্ত্রী কেবি গণেশ কুমারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তাঁর স্ত্রী। যার জেরে মন্ত্রীর পদত্যাগ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।
৬০ বছর বয়সী মন্ত্রী কেবি গণেশ কুমারের স্ত্রী বিন্দু মেনন তাঁর বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ তুলেছেন। বিন্দু মেনন জানিয়েছেন, তিনি তাঁদেরই বাড়িতে গণেশ কুমারকে অন্য মহিলার সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। সেই সময় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মীরা তাঁর ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বিন্দু মেনন আরও জানান, তিনি এই বিষয়টি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের কন্যা বীণার কাছে ফোন করে জানিয়েছিলেন, যা রাজ্য সরকারকে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে।
গণেশ কুমারের সাফাই:
এদিকে, এই অভিযোগকে ‘রাজনৈতিক চক্রান্ত’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন গণেশ কুমার। তিনি বলেন, 'অভিযোগগুলো সত্যি হোক বা না হোক, সেগুলো আমার ব্যক্তিগত বিষয়। এতে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বিরোধীরা নোংরা রাজনীতি করছে। ভালোবাসা কোনও অপরাধ নয়। সবাই জীবনে ভালবাসার অনুভূতি পায়, ভবিষ্যতেও পাবে।' তাঁর দাবি, তিনি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন এবং তাঁর কেন্দ্রের মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করেন।
কে এই গণেশ কুমার:
কেরালার রাজনীতির পরিচিত মুখ কে বি গণেশ কুমার। তিনি কোল্লাম জেলার পাথানাপুরম কেন্দ্র থেকে টানা পাঁচবার বিধায়ক (MLA) নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি কেরালা কংগ্রেস (বি) দলের চেয়ারম্যান। এই দলটি গঠন করেছিলেন তাঁর বাবা প্রয়াত আর বালাকৃষ্ণ পিল্লাই, যিনি দীর্ঘদিন কেরালার রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
আগে কেরালা কংগ্রেস (বি) ছিল ইউডিএফ জোটে, তবে এখন দলটি এলডিএফ জোটের অংশ। দলের একমাত্র বিধায়ক গণেশ কুমারই এবং তিনি রাজ্য সরকারের মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পেয়েছেন।
পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি?
উল্লেখ্য, এই গণেশ কুমারকেই ২০১৩ সালে তৎকালীন ওমেন চান্ডির নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ সরকারেও মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই সময়ও তাঁর প্রথম স্ত্রী ইয়ামিনী থাঙ্কানচি তাঁর বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতন ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ তুলেছিলেন। অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা গণেশ কুমারের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আবারও এক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে কেরালা।
রাজনৈতিক তরজা:
নির্বাচনের আগে এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে আসরে নেমেছে বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)। বিরোধী দলনেতা বিডি সতীশন তীব্র আক্রমণ করে বলেন, 'একজন মন্ত্রীর স্ত্রী যদি নিজের বাড়িতেই সুবিচার না পান, তবে রাজ্যের সাধারণ মহিলারা কী আশা করবেন? মুখ্যমন্ত্রীকে এর জবাব দিতেই হবে।'
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, কংগ্রেসের নেতা রাহুল মামকুট্টিলের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হেনস্থার অভিযোগের পালটা জবাব দিতে এই ইস্যুটিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইছে বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে মুখ বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন মন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ দিতে পারেন বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে খবর ছড়িয়েছে।
