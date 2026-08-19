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মালটাকে সরিয়ে দে: দাদুকে তিলে তিলে মারছে বালিশচাপা দিয়ে সুপারি কিলার, ভিডিয়ো কলে লাইভ দেখে চিল করছে নাবালক নাতনি

Kerala Teen grandson murder grandfather: পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। নাবালক নাতি তার দাদুর ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল এবং দাদুর নামে থাকা সম্পত্তি ও অর্থ দ্রুত নিজের নামে করতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্যেই সে ঠাকুরদাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 19, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:29 PM IST
মালটাকে সরিয়ে দে: দাদুকে তিলে তিলে মারছে বালিশচাপা দিয়ে সুপারি কিলার, ভিডিয়ো কলে লাইভ দেখে চিল করছে নাবালক নাতনি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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