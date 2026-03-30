LPG crisis: আশঙ্কা সত্যি, আপাতত গ্যাসংকট মেটার কোনও চান্স নেই: কেরোসিন ফেরাতে বাধ্য হল সরকার, এবার মিলবে নিয়মিত

  LPG crisis: আশঙ্কা সত্যি, আপাতত গ্যাসংকট মেটার কোনও চান্স নেই: কেরোসিন ফেরাতে বাধ্য হল সরকার, এবার মিলবে নিয়মিত

Kerosene Distribution: দেশের ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের জন্য ফের কেরোসিন তেল সরবরাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মূলত রান্নার কাজ এবং আলোর প্রয়োজনে এই জ্বালানি ব্যবহার করা যাবে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 30, 2026, 01:08 PM IST
রাজীব চক্রবর্তী: আবার ফিরছে কেরোসিন! রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে আবার কেরোসিন সরবরাহ করা হবে। রান্নার গ্যাসের দুর্মূল্যের বাজারে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি একটি গেজেট নোটিফিকেশন জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। 

সরকারের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এখন থেকে PDS বা রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে কেরোসিন পাওয়া যাবে। এই প্রক্রিয়া সহজ করতে নিয়মকানুনও অনেক শিথিল করা হয়েছে। এখন থেকে কেরোসিন বিতরণের জন্য এজেন্ট বা ডিলারদের আলাদা করে কোনো লাইসেন্স (Form 18) নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। এমনকি কেরোসিন বহনকারী ট্যাঙ্কারের জন্যও অতিরিক্ত কোনো পরিবহন লাইসেন্স লাগবে না।

মজুত ও বিতরণের কী নিয়ম? প্রতিটি জেলায় সর্বোচ্চ ২টি পাম্পে কেরোসিন মজুত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একটি পাম্প সর্বোচ্চ ৫,০০০ লিটার পর্যন্ত কেরোসিন সংরক্ষণ করতে পারবে। নির্দিষ্ট সার্ভিস স্টেশন থেকেই এই কেরোসিন বিতরণ করতে হবে। তবে সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই কেরোসিন শুধুমাত্র রান্না ও আলো জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই নির্দেশিকা আপাতত আগামী ৬০ দিন বা নতুন কোনো নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, এই বিশেষ ব্যবস্থা আগামী ৬০ দিন অথবা পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, গুজরাত এবং রাজস্থানসহ মোট ২১টি রাজ্যে অবিলম্বে এই নির্দেশিকা কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ভারতের পেট্রলিয়াম মন্ত্রকের তরফ থেকে বড় ঘোষণা করা হয়। তারা জানাল, দেশে এলপিজির কোনও সংকট নেই। জানিয়েছে, ডোমেস্টিক রিফাইনারি প্রোডাকশন বাড়ানো হয়েছে। তা বাড়ানো হয়েছে অন্তত ৪০ শতাংশের মতো। এর অর্থ, ভারত আর শুধু আমদানির দিকে তাকিয়ে বসে নেই!

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG)-র কোনো ঘাটতি নেই। মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা এলপিজি নিয়ন্ত্রণ আদেশের পরে অভ্যন্তরীণ রিফাইনারি উৎপাদনে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দৈনিক এলপিজি উৎপাদন ৫০ টিএমটি (TMT)-তে পৌঁছেছে, যা এদেশের মোট চাহিদার ৬০ শতাংশেরও বেশি। বর্তমানে দেশের মোট দৈনিক চাহিদা প্রায় ৮০ টিএমটি। ফলে, দৈনিক আমদানির প্রয়োজনীয়তা কমে মাত্র ৩০ টিএমটি-তে নেমে এসেছে। অর্থাৎ, ভারত এখন আমদানির প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি উৎপাদন করছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

