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কেতনকে কে ধাক্কা দিয়েছিল, পুলিসের হাতে নেই কোনো প্রমাণ! সত্যি জানতে এবার কোন পথে তদন্ত? এল চাঞ্চল্যকর মোড়

Ketan Agarwal Murder Case: সিয়ার পলিগ্রাফ টেস্টের অনুমতি চেয়েছে পুণে পুলিস। ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী বা চূড়ান্ত প্রমাণ না থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সিয়ার আইনজীবীর মতে, এই পরীক্ষার জন্য অভিযুক্তের সম্মতি বাধ্যতামূলক।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 02, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:50 PM IST
কেতনকে কে ধাক্কা দিয়েছিল, পুলিসের হাতে নেই কোনো প্রমাণ! সত্যি জানতে এবার কোন পথে তদন্ত? এল চাঞ্চল্যকর মোড়
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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