/কেতনকে কে ধাক্কা দিয়েছিল, পুলিসের হাতে নেই কোনো প্রমাণ! সত্যি জানতে এবার কোন পথে তদন্ত? এল চাঞ্চল্যকর মোড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুণের কেতন আগরওয়াল খুনে নাটকীয় মোড়। এবার সিয়া গোয়েলের পলিগ্রাফ টেস্ট করার অনুমতি চেয়ে বৃহস্পতিবার পুণে আদালতের দ্বারস্থ পুলিস। তদন্তকারীদের দাবি, চেতন এবং সিয়া বয়ান ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো প্রমাণ নেই। গত ১৮ জুন লোহাগড় দুর্গ থেকে যে কেতনকে ধাক্কা দিয়ে খুন করা হয়, তার কোনো প্রত্যক্ষদর্শী বা চূড়ান্ত প্রমাণ পুলিসের হাতে নেই।
তদন্তকারী কর্তারা আদালতে জানান যে, মূল অভিযুক্ত সিয়া এবং চেতনের বয়ান ইতোমধ্যেই রেকর্ড করা হয়েছে। তবে জোরাল প্রমাণ এবং তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পলিগ্রাফ টেস্ট প্রয়োজন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে মামলার নতুন দিশা মিলতে পারে বলে মনে করছে পুলিস। অন্যদিকে, সিয়ার আইনজীবী বিপুল দুশিং এই প্রসঙ্গে জানান, পুলিস আদালতের অনুমতি চাইলেও এই ধরণের পরীক্ষা করার আগে বেশ কিছু আইনি ও প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, অভিযুক্তের নিজস্ব সম্মতি ছাড়া কোনোভাবেই এই পলিগ্রাফ টেস্ট করা সম্ভব নয়।
উল্লেখ্য, পুণের নামী ব্যবসায়ী কেতন আগরওয়ালের সঙ্গে আগামী নভেম্বর মাসে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল সিয়া গোয়েলের। কিন্তু তার আগেই গত ১৮ জুন লোহাগড় দুর্গে ঘুরতে গিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু হয় কেতনের। এই ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে দাবি পুলিসের। অভিযোগ, সিয়া এবং তাঁর প্রেমিক চেতন চৌধুরী মিলেই কেতনকে খুনের ষড়যন্ত্র করেছিল। ঘটনার পর পরই পুলিস দুজনকে গ্রেফতার করে এবং আগামী ৩ জুলাই পর্যন্ত তাঁরা পুলিসি হেফাজতেই থাকবেন। এই হাই-প্রোফাইল হত্যাকাণ্ডটি ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করেছে।
এরই মধ্যে গত বুধবার পুণে গ্রামীণ পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মৃত্যুর পর কেতন আগরওয়ালের ফোন বেশ কিছু সময় সিয়া গোয়েলের কাছেই ছিল। পরে সে সেটি কেতনের পরিবারের হাতে তুলে দেয়। ওই সময়ের মধ্যে ফোন থেকে কোনো তথ্য বা জরুরি প্রমাণ মুছে ফেলা বা বিকৃত করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা।
তদন্তের অংশ হিসেবে গত ১ জুলাই চেতন চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে লোহাগড় দুর্গে অপরাধের পুনর্নির্মাণ করে পুলিস। এর আগে গত রবিবার সিয়া গোয়েলকে নিয়েও একই ভাবে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল, যেখানে একটি ডামির সাহায্যে পাহাড় থেকে নীচে পড়ে যাওয়ার পুরো দৃশ্যটি খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। মোবাইল ফোনের ফরেনসিক রিপোর্টের পাশাপাশি এবার পলিগ্রাফ টেস্টের রিপোর্টের ওপর জোর দিচ্ছে পুণে পুলিস।
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