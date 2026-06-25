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কী ভাবে নিঁখুত প্ল্যানে খুন করা যায়? কী ভাবে খুন করেও ধরা পড়বে না কেউ? কেতনকে মারার আগে সিয়া-চেতনের ইন্টারনেট তোলপাড় করা সার্চ হিস্ট্রি

Pune Murder case: গত ১৮ জুন কেতন আগরওয়াল তার হবু স্ত্রী সিয়া গোয়েলের জন্মদিন উদযাপন করতে লোহাগড় দুর্গে ট্রেকিংয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে পড়ে কেতনের মৃত্যু হয়। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 25, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:01 PM IST
কী ভাবে নিঁখুত প্ল্যানে খুন করা যায়? কী ভাবে খুন করেও ধরা পড়বে না কেউ? কেতনকে মারার আগে সিয়া-চেতনের ইন্টারনেট তোলপাড় করা সার্চ হিস্ট্রি
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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