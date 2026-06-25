/কী ভাবে নিঁখুত প্ল্যানে খুন করা যায়? কী ভাবে খুন করেও ধরা পড়বে না কেউ? কেতনকে মারার আগে সিয়া-চেতনের ইন্টারনেট তোলপাড় করা সার্চ হিস্ট্রি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের পুনের লোনাভালায় লোহাগড় দুর্গে (Lohagad Fort) ব্যবসায়ী কেতন আগরওয়ালের হাড়হিম মৃত্যুতে সারা দেশ শিউড়ে উঠেছে। হবু স্ত্রী সিয়া গোয়েল ১৮ জুন বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম লোহাগড় ফোর্টের ৪০০ ফুট থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় কেতনকে। প্রাথমিক ভাবে একে সাধারণ দুর্ঘটনা মনে হলেও, পুলিসের তদন্তে দেখা যায় এটি ঠাণ্ডা মাথার নিঁখুত প্ল্যানের হত্যাকাণ্ড। আর তারপরেই ২৬ বছর বয়সী তরুণ ব্যবসায়ী কেতন আগরওয়ালকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ তার বাগদত্তা (হবু স্ত্রী) ২০ বছর বয়সী সিয়া গোয়াল এবং সিয়ার প্রেমিক ২২ বছর বয়সী চেতন চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে।
ঘটনার সূত্রপাত
গত ১৮ জুন কেতন আগরওয়াল তার হবু স্ত্রী সিয়া গোয়েলের জন্মদিন উদযাপন করতে লোহাগড় দুর্গে ট্রেকিংয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে পড়ে কেতনের মৃত্যু হয়।ঘটনার পর সিয়া পুলিস এবং কেতনের পরিবারকে জানান যে, ছবি তোলার সময় পা পিছলে কেতন দুর্ঘটনাবশত নীচে পড়ে গিছেন। পুলিস শুরুতে একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হিসেবেই ধরে নেয়। কিন্তু কেতনের পরিবার এই দাবি মানেননি। কারণ কেতন অভিজ্ঞ ট্রেকার এবং ওই স্থানে সাধারণ মানুষের পা পিছলে যাওয়ার কথা নয় তাঁর।
চাঞ্চল্যকর তথ্য:
পরিবারের সন্দেহের ভিত্তিতে পুনে গ্রামীণ পুলিস ঘটনার গভীরে তদন্ত শুরু করে। সিয়া ও তার প্রেমিক চেতনের মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড (CDR) পরীক্ষা করে পুলিস হতবাক হয়ে যায়। দেখা যায়, বিগত ৬ মাসে তারা একে অপরকে ২,০০৪ বার কল করেছে এবং প্রায় ২৩৮ ঘণ্টা ফোনে কথা বলেছে।
শুধু তাই নয়, তাদের ফোন দেখে পুলিস জানতে পারে কী ভাবে মানুষকে হত্যা করা যায় এবং ধরা না পড়ে পার পাওয়া যায়, তা নিয়ে বিস্তর অনুসন্ধান (Online Search) চালিয়েছিলেন খুনি সিয়া ও তার প্রেমিক চেতন।
লোহাগড় দুর্গে এই হত্যাকাণ্ডে সফল হওয়ার আগে তারা কেতনকে মারার জন্য অন্তত আরও ৩ বার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল বলে পুলিস জানতে পেরেছে। এমনকি এর আগে বালিতে তাদের প্রি-ওয়েডিং ফটোশুট বাতিল করার জন্য সিয়া অত্যন্ত চালাকি করে কেতনের পাসপোর্ট লুকিয়ে ফেলেছিল, যাতে সে কেতনকে নিজের সুবিধাজনক কোনও স্থানে নিয়ে গিয়ে মারতে পারে।
কীভাবে ধরা পড়লেন তারা?
হত্যাকাণ্ডের দিন লোহাগড় দুর্গের নিচে সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ পরীক্ষা করার সময় পুলিস একটি বড় ক্লু পায়। ঘটনার দিন পুনের তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা বেশ গরম।
কিন্তু সিসিটিভিতে দেখা যায়, তীব্র গরমের মধ্যেও এক যুবক মাথায় হুডি (Hoodie) টেনে এবং হেডফোন লাগিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে। গরমের মধ্যে হুডি পরা এই অস্বাভাবিক পোশাকই পুলিসকে ভাবায়। পরবর্তীতে তদন্তে জানা যায়, হুডি পরা সেই যুবকটি আর কেউ নয়, সিয়ার প্রেমিক চেতন চৌধুরী। ঘটনার দিন সিয়া ও চেতন লোহাগড় দুর্গের চূড়ায় একটি ক্যাফেতে গোপনে দেখাও করেছিল এবং কেতনকে কোথা থেকে ধাক্কা দেওয়া হবে তা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল।
খুনের উদ্দেশ্য:
পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, কেতন আগরওয়াল পুনের অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান এবং বাবার প্রতিষ্ঠিত ‘সাকসেস গ্রুপ’-এর অন্যতম পরিচালক ছিলেন।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সিয়ার সঙ্গে তার আংটি বদল বা বাগদান হয় এবং আগামী নভেম্বর মাসে উদয়পুরে তাদের ধুমধাম করে বিয়ের কথা ছিল। কিন্তু সিয়া এই বিয়েতে রাজি ছিলেন না, কারণ চেতনের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বিয়ে ভেঙে দেওয়ার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। বাড়িতে চেতনের কথা অল্পবিস্তর জানলেও ওই সম্পর্ক কেউ মানেনি। ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছিল সিয়া হবু বর কেতনের সঙ্গে। প্রেমিক চেতনের আর তার মধ্যের সম্পর্ক থেকে কেতনকে আজীবনের মতো সরিয়ে দিতেই তারা এই ভয়ঙ্কর ও নৃশংস খুনের পরিকল্পনা সাজায়। বর্তমানে সিয়া গোয়াল এবং চেতন চৌধুরী দুজনেই পুলিসি হেফাজতে রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে খুন, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মামলা রুজু করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)