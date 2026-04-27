  • KIIT Ranks 1st in East India: এশিয়া ব়্যাংকিঙে পূর্বভারতের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি? জেনে নিন এক ক্লিকে...

KIIT: এশিয়া র‍্যাংকিং ২০২৬ এ পূর্ব ভারতে ১ নম্বরে উঠে আসা ভারতের ষষ্ঠ সেরা বিশ্ববিদ্যালয় এটি। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 27, 2026, 03:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টাইমস হায়ার এডুকেশন (THE) এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ২০২৬ এ ভারতের সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে KIIT-DU। বিশ্ববিদ্যালয়টি কেবল ওড়িশা নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০২৫ সালে, বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের ৪ তম সেরা স্থান অর্জন করেছিল।

আরও পড়ুন- New LPG Cylinder Booking and Price Rules: ১ মে থেকে বদলে যাচ্ছে এলপিজি সিলিন্ডার ডেলিভারির নিয়ম, আবারও বাড়তে পারে গ্যাসের দাম?

বিশ্বব্যাপী, কেইআইআইটি এশিয়ায় ১৬৯ তম স্থানে উঠে এসেছে, ২০২৪ সালে ১৯৬ তম অবস্থান এবং ২০২৫ সালে ১৮৪ তম অবস্থান থেকে স্থিতিশীল এবং চিত্তাকর্ষক বৃদ্ধি চিহ্নিত করেছে।

এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৬ পাঁচটি মূল ক্ষেত্রে কঠোর পারফরম্যান্স সূচকের উপর ভিত্তি করে ৩৬ টি দেশের ৯২৯ টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল্যায়ন করেছে: শিক্ষাদান (শেখার পরিবেশ), গবেষণা পরিবেশ (ভলিউম, আয় এবং খ্যাতি), গবেষণার গুণমান (উদ্ভাবিত প্রভাব, শক্তি, শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রভাব), আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি (কর্মী, শিক্ষার্থী এবং গবেষণা), এবং শিল্প আয় (জ্ঞান স্থানান্তর এবং পেটেন্ট)।

এই র‍্যাঙ্কিং কেইআইআইটির জন্য একটি বড় অর্জন, কারণ এটি একটি তরুণ বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও অনেক প্রতিষ্ঠিত এবং উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠানকে ছাড়িয়ে গেছে।

আরও পড়ুন- Summer Vacation in School: ২৭ এপ্রিল থেকেই শুরু লম্বা গরমের ছুটি? নোটিস এসে গিয়েছে? সামার ভেকেশনের এক্সক্লুসিভ আপডেট

কেইআইআইটি এবং কেইআইএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ অচ্যুত সামন্ত এই ক্রমতালিকায় প্রশংসা করে বলেন যে এটি শিক্ষাগত উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষক, কর্মী এবং শিক্ষার্থীদের নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। তিনি বলেন যে কেইআইআইটি আন্তর্জাতিকীকরণ এবং উদ্ভাবনের উপর জোর দিয়েছে বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে সাহায্য করেছে এবং ভারত এবং এর বাইরেও উচ্চশিক্ষার শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্র হিসাবে তার অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

KIIT UniversityTHE Asia University Rankings 2026Achyuta SamantaBest University in East India
Bhubaneswar Horror: মুদির জিনিস দিতে MBA তরুণীর উপর লালসা মেটাল বুড়ো দোকানদার, বীভত্‍স ভুবনেশ্বর

Bike Restriction: বাইক নিষেধাজ্ঞায় বদল- কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল বাইক? দ্বিতীয় দফার ভোটের...